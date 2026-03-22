Do niepokojącej retoryki uciekło się izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na oficjalnym profilu resortu w serwisie X zamieszczono post, w którym chatbotowi Grok zadano pytanie o europejskie stolice, do których mogą dolecieć irańskie pociski balistyczne.

Ejal Zamir - Szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela / IDF/Xinhua News/East News / East News

Izrael przekonuje, że irańskie pociski balistyczne stanowią zagrożenie dla niemal całego zachodniego świata. W reakcjach rządu Benjamina Netanjahu widać zniecierpliwienie faktem, że Europa nie zamierza dołączyć do antyirańskiej koalicji.

W ciągu ostatniej doby na oficjalnym profilu X Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela pojawiło się kilka postów ostrzegających przed rakietowym zagrożeniem ze strony Teheranu.

"Europa znajduje się w zasięgu irańskich rakiet i wciąż kurczowo trzyma się fantazji o dyplomacji. Nie da się negocjować z reżimem zbudowanym przez seryjnych kłamców. Kłamali na temat swojego programu nuklearnego, teraz kłamią na temat swoich rakiet" - głosi jeden z postów.