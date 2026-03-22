Do niepokojącej retoryki uciekło się izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na oficjalnym profilu resortu w serwisie X zamieszczono post, w którym chatbotowi Grok zadano pytanie o europejskie stolice, do których mogą dolecieć irańskie pociski balistyczne.

Izrael przekonuje, że irańskie pociski balistyczne stanowią zagrożenie dla niemal całego zachodniego świata. W reakcjach rządu Benjamina Netanjahu widać zniecierpliwienie faktem, że Europa nie zamierza dołączyć do antyirańskiej koalicji.

W ciągu ostatniej doby na oficjalnym profilu X Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela pojawiło się kilka postów ostrzegających przed rakietowym zagrożeniem ze strony Teheranu.

"Europa znajduje się w zasięgu irańskich rakiet i wciąż kurczowo trzyma się fantazji o dyplomacji. Nie da się negocjować z reżimem zbudowanym przez seryjnych kłamców. Kłamali na temat swojego programu nuklearnego, teraz kłamią na temat swoich rakiet" - głosi jeden z postów.

To był wpis sprzed kilkudziesięciu godzin. W niedzielę izraelski resort dyplomacji opublikował inny, odwołujący się do popularnej na X metody sprawdzania wiarygodności faktów przez zadanie pytania chatbotowi Grok. Ten ma bezpośredni wgląd w strumień danych z platformy X. Dzięki temu potrafi komentować bieżące wydarzenia, newsy i trendy niemal w momencie, gdy mają miejsce. Rzetelność tych komentarzy jest często kwestionowana, co nie przeszkadza rzeszom użytkowników uciekać się do Groka jako ostatecznej wyroczni.

Izraelskie MSZ zapytało więc: "Hej @Grok, które 5 najdalszych, głównych europejskich stolic mieści się w zasięgu 4000 km dla zademonstrowanych irańskich rakiet balistycznych, liczonym od zachodniej granicy Iranu?".

Jedna ze stron na pewno kłamie

Teheran od lat oficjalnie deklaruje, że dobrowolnie ograniczył zasięg swoich rakiet balistycznych do 2000 km. Twierdzi, że jest to wystarczające do "odstraszania regionalnych wrogów". W tym zasięgu znajdują się m.in. Izrael, bazy USA w Zatoce Perskiej oraz południowo-wschodnie krańce Europy.

Po nieudanej próbie ataku na bazę Diego Garcia na Oceanie Indyjskim, izraelski wywiad oraz dowództwo tamtejszych sił zbrojnych (IDF) biją na alarm: irańskie pociski balistyczne mają zasięg 4000 kilometrów. Oznaczałoby to, że kluczowe stolice europejskie, w tym Londyn, znalazły się w bezpośrednim polu rażenia.

Iran wystrzelił dwa pociski balistyczne średniego zasięgu (IRBM) w kierunku wspólnej brytyjsko-amerykańskiej bazy wojskowej na atolu Diego Garcia. Choć jeden pocisk został zestrzelony przez amerykański niszczyciel, a drugi uległ awarii w locie, sam fakt podjęcia takiej próby zszokował analityków. Diego Garcia leży około 4000 kilometrów od granic Iranu - to dwukrotnie więcej niż dystans, który Teheran dotychczas oficjalnie deklarował jako swój limit (2000 km). 

Stąd też późniejsza analiza IDF, z której wynika, że jeśli rakiety Iranu są w stanie dolecieć do Diego Garcia, to przy wystrzeleniu z zachodniej części kraju mogą bez trudu osiągnąć serce Europy. W zasięgu pocisków balistycznych miałyby znajdować się m.in. Londyn, Paryż, Berlin czy Rzym.

Brytyjska minister spraw wewnętrznych Yvette Cooper potępiła "lekkomyślne ataki" na bazę Diego Garcia, ale jednocześnie stara się tonować nastroje. Przedstawiciele rządu w Londynie twierdzą, że brytyjskie systemy obronne są przygotowane na ewentualne zagrożenia i nie ma obecnie dowodów na to, by Iran planował bezpośredni atak na terytorium Zjednoczonego Królestwa.

"Mówiliśmy to od lat: irański reżim terrorystyczny stanowi globalne zagrożenie. Teraz mają broń, która może terroryzować nie tylko Bliski Wschód, ale i Europę Zachodnią" - czytamy w oświadczeniu IDF.

Eksperci zaznaczają jednak, że Iran do ataku na Diego Garcia wykorzystał technologie testowane wcześniej w rakietach nośnych satelitów. Pociski użyte w ataku to prawdopodobnie zmodernizowane wersje Khorramshahr-4 lub dwustopniowe rakiety na paliwo stałe. Analitycy uważają, że o wydłużeniu zasięgu zdecydowało zmniejszenie masy ładunków przenoszonych przez pociski.

Jeśli jednak Iran użył nowej technologii, przekroczenie bariery 4000 km stawiałoby kraj w zupełnie nowej lidze mocarstw rakietowych, budząc pytania o skuteczność dotychczasowych sankcji i programów kontroli zbrojeń. Możliwości Teheranu mogły zostać niedoszacowane.

