Iran całkowicie zamknie strategicznie ważną cieśninę Ormuz, jeśli prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump spełni groźby ataku na irańskie obiekty infrastruktury energetycznej - informuje Reuters, powołując się na oświadczenie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. To niejedyna groźba ze strony Teheranu.

Donald Trump zagroził, że USA zniszczą irańskie elektrownie, jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie całkowicie otwarta w ciągu 48 godzin.

W odpowiedzi Iran oświadczył, że całkowicie zamknie cieśninę Ormuz, jeśli prezydent USA spełni swoje groźby.

W nocy z soboty na niedzielę prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump opublikował wpis na platformie społecznościowej Truth Social, w którym zagroził, że amerykańskie wojsko zniszczy irańskie elektrownie , jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie całkowicie otwarta w ciągu 48 godzin.

"Jeśli Iran nie OTWORZY CAŁKOWICIE, BEZ ŻADNYCH GRÓŹB, cieśniny Ormuz w ciągu 48 GODZIN od dokładnie tej chwili, Stany Zjednoczone Ameryki zniszczą jego różne ELEKTROWNIE, ZACZYNAJĄC OD NAJWIĘKSZEJ!" - napisał. Oznacza to, że czas ultimatum upłynie w tuż przed godz. 1:00 czasu polskiego w nocy z poniedziałku na wtorek.

Największą elektrownią w Iranie jest elektrownia gazowa w Demawendzie pod Teheranem, mająca moc ok. 2,8 tys. MW. Do największych zakładów należą również elektrownie wodne w prowincji Chuzestan. W Iranie działa też jedna elektrownia jądrowa, w Buszehrze, o mocy 1000 MW.

Iran odpowiada groźbami

Wydaje się, że groźby amerykańskiego prezydenta nie zrobiły większego wrażenia na władzach Iranu. W niedzielne popołudnie Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) opublikował oświadczenie, w którym zagroził, że całkowicie zamknie cieśninę Ormuz, jeśli Trump spełni groźby ataku na irańskie obiekty infrastruktury energetycznej.

W komunikacie IRGC wskazano ponadto, że firmy, w których Amerykanie mają udziały, zostaną "całkowicie zniszczone", a "legalnymi" celami staną się obiekty energetyczne w państwach, w których znajdują się amerykańskie bazy.

Iran blokuje cieśninę Ormuz

Iran blokuje ruch przez kluczową dla transportu ropy naftowej cieśninę Ormuz w odpowiedzi na trwające od 28 lutego amerykańsko-izraelskie naloty. Siły Teheranu wielokrotnie atakowały tankowce, choć przepuszczały niektóre jednostki, m.in. powiązane z Chinami i Indiami. Doniesienia mediów, m.in. CNN, mówiły również o rozmieszczaniu tam min.