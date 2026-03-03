Wojsko izraelskie przeprowadza jednoczesne ataki w stolicy Iranu, Teheranie, a także w stolicy Libanu, Bejrucie. Jak wygląda obecnie sytuacja na Bliskim Wschodzie? O tym poniżej. Śledźcie naszą relację na żywo.

13:41

Premier Donald Tusk przekazał we wtorek, że ponad 480 polskich obywateli opuściło Izrael, Jordanię i Liban, czyli - jak zaznaczył - miejsca "zagrożone bezpośrednio działaniami wojennymi". Są już w Polsce lub w drodze do Polski - przekazał premier.



13:17

Na konferencji przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk zapewnił, że wojna nie ma wpływu na dostawy ropy i innych paliw do Polski.

13:03

Biuro ONZ ds. Praw Człowieka wezwało siły stojące za śmiertelnym atakiem na szkołę dla dziewcząt w Iranie do zbadania i podzielenia się wiedzą na temat tego incydentu, nie ujawniając, kto ich zdaniem był odpowiedzialny - podaje agencja Reutera. Zginęło tam co najmniej 150 osób - głównie dzieci.

12:50

Prezydent Rosji Władimir Putin przeprowadził serię rozmów telefonicznych z przywódcami czterech arabskich państw Zatoki Perskiej i zaproponował wykorzystanie swoich kontaktów z Iranem w celu złagodzenia napięć w regionie.

Putin z pewnością dołoży wszelkich starań, aby przyczynić się do choćby niewielkiego złagodzenia napięć - powiedział we wtorek dziennikarzom rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Jak poinformowano, rosyjski przywódca przekaże władzom w Teheranie obawy arabskich liderów dotyczące ataków Iranu na infrastrukturę naftową w Zjednoczone Emiraty Arabskie.

12:38

Polskie władze nie planują żadnych nadzwyczajnych działań związanych z wydarzeniami na Bliskim Wschodzie. Jak wynika z nieoficjalnych informacji zebranych przez dziennikarza RMF FM Tomasza Skorego, zaangażowanie Polski w konflikt świadomie ogranicza się do dbania o obywateli polskich w zagrożonym regionie. Prezydent Karol Nawrocki nie planuje zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a marszałek Sejmu - nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu.



12:28

W Iranie odbyła się masowa ceremonia pogrzebowa 165 uczennic i pracownic, które w sobotę zginęły w wyniku ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na szkołę dla dziewcząt w mieście Minab.