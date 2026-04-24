Premier Izraela Benjamin Netanjahu ujawnił w piątek, że przeszedł leczenie wczesnego stadium raka prostaty. Stwierdził że, jest już zdrowy. Przyznał, że zwrócił się z prośbą o opóźnienie publikacji jego raportu medycznego o dwa miesiące, aby informacja o nowotworze nie pojawiła się w szczytowym momencie wojny.
"Jestem zdrowy. Jestem w doskonałej kondycji fizycznej. Miałem mały problem medyczny z prostatą, który został całkowicie wyleczony. Dzięki Bogu, to już za mną" - oświadczył w piątek Benjamin Netanjahu z okazji opublikowania raportu medycznego dotyczącego jego stanu zdrowia.