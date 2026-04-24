U Netanjahu zdiagnozowano raka prostaty

Jak się okazuje premier Izraela półtora roku temu przeszedł udaną operację powiększonej prostaty i od tamtej pory jest pod regularną opieką medyczną. Podczas jednego z badań wykryto na prostacie - jak napisał Netanjahu - "malutką plamkę mniejszą niż centymetr".

Badania wykazały, że chodzi o bardzo wczesny etap złośliwego guza, bez żadnego rozprzestrzeniania się czy przerzutów.

"Lekarze powiedzieli mi, że to bardzo powszechne u osób w moim wieku i że istnieją dwie możliwości: Pierwsza: nie trzeba tego leczyć, można pozostać tylko pod obserwacją. Można z tym żyć, i wielu tak robi. I druga: przejść leczenie i usunąć problem. Już mnie znacie. Kiedy przekazują mi informacje o potencjalnym zagrożeniu, chcę się tym zająć natychmiast. To dotyczy zarówno poziomu narodowego, jak i osobistego. I tak właśnie zrobiłem" - relacjonuje Netanjahu.

Przeszedł leczenie, które - jak zapewnia - usunęło problem i nie zostawiło śladu.

"Uczestniczyłem w kilku krótkich sesjach, przeczytałem książkę i kontynuowałem pracę. Plamka zniknęła całkowicie. Błogosławiony niech będzie Pan, pokonałem i to" - ogłosił szef rządu Izraela.

Netanjahu nie chciał ujawnić informacji wcześniej ze względu na wojnę

Netanjahu przyznał, że opóźnił publikację dorocznego raportu medycznego o dwa miesiące, gdyż nie chciał, by wieść o jego zmaganiach z nowotworem pojawiła się w szczytowym momencie wojny na Bliskim Wschodzie.

"Dzisiaj opublikowano mój roczny raport medyczny. Zwróciłem się z prośbą o opóźnienie jego publikacji o dwa miesiące (....), aby nie pozwolić irańskiemu reżimowi terrorystycznemu na szerzenie jeszcze większej fałszywej propagandy przeciwko Izraelowi" - napisał w oświadczeniu.