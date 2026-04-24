Jeffrey Epstein miał utrzymywać kobiety, które później oskarżyły go o molestowanie - wynika z najnowszego śledztwa BBC. Finansista opłacał mieszkania w ekskluzywnych dzielnicach Londynu, pokrywał codzienne wydatki, finansował studia i kursy językowe kobietom pochodzącym m.in. z Rosji i Europy Wschodniej. Część z nich była zmuszana do werbowania kolejnych ofiar.

Jeffrey Epstein miał wynajmować co najmniej cztery mieszkania w dzielnicach Kensington i Chelsea - wynika z rachunków, e-maili i dokumentów bankowych, do których dotarli dziennikarze BBC.

W lokalach mieszkały kobiety, które później zgłosiły nadużycia względem finansisty. Część nich regularnie "transportowana" była między Londynem a Paryżem, a także zmuszana do werbowania kolejnych "uroczych modelek" w związku z procederem handlu ludźmi w celach seksualnych.

Z treści e-maili przytoczonych przez BBC wynika, że Epstein w różny sposób kontrolował sytuację kobiet. Czasami czynsz był "prezentem" za kilkumiesięczną pracę, innym razem dziewczyny były obrażane, nazywane "niegrzecznymi", "obrzydliwymi" czy "babciami, które nie potrafią wziąć na siebie odpowiedzialności". Niektóre kobiety mieszkały w zatłoczonych lokalach i zmuszone były spać na kanapie.

Z ustaleń BBC wynika, że skala działalności Epsteina w Wielkiej Brytanii była znacznie większa, niż wcześniej sądzono.

Kim był Jeffrey Epstein?

Pedofilia, handel ludźmi, molestowanie, gwałty, sutenerstwo - to pojęcia, które jako pierwsze wymieniane są w związku z aferą Epsteina, w którą mają być zamieszane wpływowe osoby z całego świata. Sprawa jest określana jako jeden z najgłośniejszych skandali seksualnych XXI wieku głównie dlatego, że siatka handlu nieletnimi dziewczynami rozciągnięta była praktycznie na cały świat.

Sam Epstein za wykorzystywanie seksualne nieletnich dziewcząt był skazany. Miał też organizować usługi seksualne świadczone głównie przez małoletnie dziewczynki innym wpływowym mężczyznom.

Na początku roku Departament Sprawiedliwości USA opublikował ponad 3 mln stron akt związanych z aferą Epsteina. Oprócz dokumentów i maili, znajdują się tam tysiące nagrań oraz zdjęć.

W 2019 roku Epstein popełnił samobójstwo.