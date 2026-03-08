​Dwie osoby zginęły, a 12 zostało rannych po tym, jak na budynek mieszkalny w mieście Chardż we wschodniej części Arabii Saudyjskiej spadł pocisk - poinformowała w niedzielę lokalna obrona cywilna. Ofiary śmiertelne to obcokrajowcy, obywatele Indii i Bangladeszu.

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) informował wcześniej w niedzielę, że zaatakował systemy radarowe na Bliskim Wschodzie, w tym w Chardż.

Saudyjskie ministerstwo obrony informowało w piątek, że przechwyciło rakietę balistyczną w okolicach tego położonego w środkowej części kraju miasta.

W Chardż znajduje się lotnisko wojskowe, które służy nie tylko siłom saudyjskim, ale jest również bazą lotnictwa amerykańskiego.

Niedziela jest dziewiątym dniem wojny na Bliskim Wschodzie. 28 lutego Izrael i USA rozpoczęły naloty na Iran, który w odpowiedzi atakuje Izrael i państwa Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne.