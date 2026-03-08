​Do eksplozji butli z gazem doszło w niedzielę w jednym z mieszkań przy ul. Staszica w Nowej Soli (Lubuskie). Ranny został mężczyzna. Po decyzji nadzoru budowlanego mieszkańcy wracają do swoich mieszkań.

Wybuch gazu w Nowej Soli, fot. zdj. ilustracyjne / Łukasz Kalinowski / East News

W wyniku wybuchu poszkodowany został mężczyzna.

W środku znajdował się mężczyzna, który z obrażeniami poparzonej twarzy i rąk trafił do szpitala. Dwadzieścia dziewięć osób zamieszkujących dwukondygnacyjny budynek zostało ewakuowanych na zewnątrz. Strażacy, kiedy przyjechali na miejsce, nie zastali już pożaru, zabezpieczyli teren - mówił RMF FM Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskiej straży pożarnej.

Jak przekazał później, budynek nie został uszkodzony.

Zgodnie z decyzją nadzoru budowlanego nie ma zagrożenia dla całego budynku, także mieszkańcy powoli wracają do swoich mieszkań. W ciągu najbliższej godziny sytuacja powinna być już w pełni ustabilizowana - poinformował Kaniak w kolejnym komunikacie.

Okoliczności eksplozji będą wyjaśniane.