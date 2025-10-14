"Wszystkich 20 zakładników wróciło i czują się tak dobrze, jak tylko można było się spodziewać. Zdjęty został duży ciężar, ale robota nie została zakończona! Martwi nie zostali zwróceni zgodnie z obietnicami!" - napisał Donald Trump na portalu Truth Social. Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował też o rozpoczęciu drugiej fazy porozumienia pokojowego w Strefie Gazy.

Donald Trump ogłosił rozpoczęcie drugiej fazy planu pokojowego w Strefie Gazy.

Pierwsza faza planu obejmowała zawieszenie broni, wymianę zakładników i ciał oraz częściowe wycofanie wojsk izraelskich.

Hamas uwolnił wszystkich żywych zakładników, lecz nie zwrócił ciał wszystkich zmarłych.

Donald Trump ogłosił rozpoczęcie drugiej fazy planu pokojowego w Strefie Gazy za pośrednictwem mediów społecznościowych. W swoim oświadczeniu podkreślił, że wszyscy żywi zakładnicy zostali uwolnieni i są w stosunkowo dobrym stanie. Zaznaczył jednak, że Hamas nie wywiązał się z obietnicy zwrotu ciał wszystkich osób, które zginęły w niewoli.

Pierwsza faza planu zakładała zawieszenie broni, wymianę zakładników i ciał zabitych na palestyńskich więźniów oraz częściowe wycofanie wojsk izraelskich. Trump podkreślił, że mimo postępów, "robota nie została zakończona", a kolejne etapy planu muszą być realizowane.

Międzynarodowe Siły Stabilizacyjne i dalsze wycofanie Izraela

Kolejnym krokiem w planie pokojowym ma być utworzenie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych. Według amerykańskich negocjatorów, mają one powstać na bazie grupy zadaniowej złożonej z żołnierzy USA, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Turcji.

Dopiero po ich sformowaniu planowane jest głębsze wycofanie wojsk izraelskich ze Strefy Gazy, z pozostawieniem jedynie strefy buforowej wzdłuż granic.

Deklaracja poparcia zamiast szczegółowego planu

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, podczas szczytu w Szarm el-Szejk nie podpisano szczegółowego 20-punktowego planu pokojowego. Przywódcy Egiptu, Kataru i Turcji wraz z Donaldem Trumpem podpisali natomiast ogólną deklarację poparcia dla inicjatywy pokojowej - dokument zatytułowany "Deklaracja Trumpa na rzecz trwałego pokoju i dobrobytu". Mówi ona dość ogólnym językiem o wsparciu dla inicjatywy pokojowej prezydenta USA, zobowiązaniu do pokojowego rozwiązywania sporów i szacunku dla religii.

Realizacja porozumienia pokojowego napotyka na poważne trudności. Izrael ograniczył liczbę ciężarówek z pomocą humanitarną, które mogą wjeżdżać do Strefy Gazy, mimo wcześniejszych zobowiązań. Z regionu napływają także doniesienia o walkach między Hamasem a innymi palestyńskimi grupami oraz o egzekucjach, do których przyznał się Hamas.