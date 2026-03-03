Polscy turyści wracający z Wietnamu wrócili do kraju. Ich maszyna w sobotę miała międzylądowanie w Dubaju i utknęła tam w wyniku ataku USA i Izraela na Iran. We wtorek pasażerowie wylądowali w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica. To grupa ok. 300 osób.

Polscy turyści na lotnisku „Ławica” im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Polscy turyści wracający z Wietnamu utknęli w sobotę w Dubaju po ataku USA i Izraela na Iran.

We wtorek około 9:30 samolot z turystami wylądował w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica.

Na pokładzie maszyny, która wylądowała około godz. 9:30, znajdowali się turyści wracający do Poznania z wietnamskiej wyspy Phu Quoc. Turyści, na zlecenie biura podróży Rainbow, lecieli samolotem hiszpańskiej linii czarterowej World2Fly.

Samolot wyleciał z Wietnamu w sobotę i miał planowane międzylądowanie na uzupełnienie paliwa w Dubaju. Maszyna wylądowała tam zgodnie z planem, ale już zgodnie z rozkładem nie wystartowała w związku z zamknięciem przestrzeni powietrznej nad Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi - mówił rzecznik poznańskiego lotniska Marcin Wesołek.

Według danych podawanych przez serwis flightradar24.com, we wtorek, po starcie z Dubaju samolot Airbus A330-343 ominął kraje Zatoki Perskiej takie jak Kuwejt czy Irak, lecąc nad zachodnią częścią Arabii Saudyjskiej, a następnie wleciał w przestrzeń powietrzną Egiptu, omijając Izrael.

Problemy do ostatniej chwili

Zanim samolot dziś wystartował z lotniska w Dubaju, nie obyło się bez problemów. W momencie wylotu pasażerowie dowiedzieli się od kapitana, że nie ma nikogo na wieży i lot się nie odbędzie.

Zostaliśmy sami na płycie lotniska, bo wieża uciekła, kapitan się kontaktował prywatnie z ich telefonami, nikt nie odbierał, ale jak już podstawili schody i mieliśmy wysiadać, to wróciliśmy - tak o sytuacji na lotnisku w Dubaju opowiadał dziennikarzowi RMF FM Beniaminowi Kubiakowi-Piłatowi jeden z turystów.

Załoga przyznaje, że dla niej też to była nowa sytuacja. Staraliśmy się działać profesjonalnie - mówi Mikołaj Biały z załogi pokładowej samolotu firmy World2Fly. Oczywiście nie na wszystko jesteśmy w stanie się przygotować, nie na wszystko mamy procedurę, ale działaliśmy tak, jak zarządził kapitan - dodawał.

Należą się podziękowania władzom Emiratów Arabskich, za to co zrobiły dla nas, czyli bez opłaty udostępniły nam najwyższej klasy hotele - dodawał inny mężczyzna.

W samym Dubaju utworzyliśmy grupę z całego pobytu, wszyscy się wspierali, pomagali sobie, jak jakieś leki komuś się skończyły, czy z językiem. Możemy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami - relacjował inny turysta.

Zamknięta przestrzeń powietrzna