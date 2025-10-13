Czerwony Krzyż ogłosił rozpoczęcie "wielofazowej operacji" mającej na celu nadzorowanie uwolnienia zakładników i więźniów w ramach zawieszenia broni w Strefie Gazy. Pierwsi izraelscy zakładnicy zostali przekazani w ręce Czerwonego Krzyża - podaje Reuters. W Tel Awiwie na powrót porwanych czekają tłumy mieszkańców z flagami Izraela.

Pierwsi zakładnicy zostali uwolnieni. Ich zdjęcia pokazała armia Izraela / STRINGER / PAP/EPA

Do godz. 12 Hamas powinien uwolnić wszystkich 20 żywych i wydać ciała 28 zabitych zakładników.

Następnie Izrael zwolni 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i 1700 mieszkańców Strefy Gazy.

W Izraelu wylądował Donald Trump.

09:18

Urzędnik zaangażowany w operację przekazał Agencji Reutera, że drugi konwój Czerwonego Krzyża porusza się po Strefie Gazy, aby odebrać izraelskich zakładników od zbrojnego skrzydła Hamasu w drugim punkcie wymiany

09:16

Jednym z uwolnionych jest Omri Miran - 48-letni mieszkaniec kibucu Nahal Oz, który został porwany przez Hamas 7 października 2023 roku ze swojego domu, na oczach rodziny. Jest mężem Lishay, razem wychowują dwie małe córki.

"W opublikowanych przez Hamas nagraniach wideo widać było Omriego w dramatycznych warunkach, błagającego o możliwość powrotu do domu" - czytamy na oficjalnym koncie prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela.

