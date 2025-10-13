Czerwony Krzyż ogłosił rozpoczęcie "wielofazowej operacji" mającej na celu nadzorowanie uwolnienia zakładników i więźniów w ramach zawieszenia broni w Strefie Gazy. Pierwsi izraelscy zakładnicy zostali przekazani w ręce Czerwonego Krzyża - podaje Reuters. W Tel Awiwie na powrót porwanych czekają tłumy mieszkańców z flagami Izraela.

  • Do godz. 12 Hamas powinien uwolnić wszystkich 20 żywych i wydać ciała 28 zabitych zakładników.
  • Następnie Izrael zwolni 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i 1700 mieszkańców Strefy Gazy.
  • W Izraelu wylądował Donald Trump.
09:18

Urzędnik zaangażowany w operację przekazał Agencji Reutera, że drugi konwój Czerwonego Krzyża porusza się po Strefie Gazy, aby odebrać izraelskich zakładników od zbrojnego skrzydła Hamasu w drugim punkcie wymiany 

09:16

Jednym z uwolnionych jest Omri Miran - 48-letni mieszkaniec kibucu Nahal Oz, który został porwany przez Hamas 7 października 2023 roku ze swojego domu, na oczach rodziny. Jest mężem Lishay, razem wychowują dwie małe córki.

"W opublikowanych przez Hamas nagraniach wideo widać było Omriego w dramatycznych warunkach, błagającego o możliwość powrotu do domu" - czytamy na oficjalnym koncie prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela.

Mężczyzna jest mężem i ojcem.

08:58

Zaraz po oficjalnym powitaniu przez prezydenta i premiera Izraela, Donald Trump uda się do Knesetu, czyli izraelskiego parlamentu. Tam wygłosi przemówienie dotyczące porozumienia między Izraelem a Hamasem, które zakończyło trwającą od dwóch lat wojnę w Strefie Gazy. Wszystko odbędzie się podczas nadzwyczajnej sesji parlamentu. W jej trakcie, oprócz premiera Beniamina Netanjahu, przemawiać będzie także lider izraelskiej opozycji. Tam również dojdzie do spotkania z rodzinami izraelskich zakładników uwolnionych dziś przez Hamas. Za kilka godzin Donald Trump opuści Izrael i poleci do Szarm el-Szejk w Egipcie, gdzie odbędzie się szczyt poświęcony pokojowi na Bliskim Wschodzie.

08:53

Zakładnicy są w drodze do punktu przyjęcia w południowym Izraelu, gdzie spotkają się ze swoimi rodzinami - podała armia Izraela. "Siły IDF są przygotowane na przyjęcie kolejnych zakładników, którzy mają zostać przekazani Czerwonemu Krzyżowi w późniejszym czasie" - przekazano.

08:44

Air Force One z Donaldem Trumpem wylądował na lotnisku Ben Guriona.

08:42

Izraelskie Siły Zbrojne poinformowały, że siedmiu zakładników uwolnionych przez Hamas przekroczyło granicę Izraela.

08:13

Według mediów izraelskich uwolnieni to: Matan Angrest, Gali Berman, Ziw Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran i Guy Gilboa-Dallal. Wszyscy zostali porwani podczas ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 r. i spędzili w niewoli 738 dni.

08:05

Izraelskie wojsko potwierdziło, że Hamas przekazał Czerwonemu Krzyżowi pierwszych siedmiu z 20 izraelskich zakładników, którzy mają zostać zwolnieni w poniedziałek. Dodano, że uwolnieni zostaną teraz przekazani izraelskim żołnierzom stacjonującym w Strefie Gazy.

07:29

Siedmiu izraelskich zakładników w Strefie Gazy zostało przekazanych pod opiekę Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża - poinformował agencję Reuters urzędnik zaangażowany w operację.

07:23

Czerwony Krzyż ogłosił rozpoczęcie "wielofazowej operacji" mającej na celu nadzorowanie uwolnienia zakładników i więźniów w ramach zawieszenia broni w Strefie Gazy - poinformował dziennikarz AP, Jon Gambrell.

06:57

Prezydent USA Donald Trump odwiedzi w poniedziałek Izrael. W czasie krótkiej wizyty spotka się z przywódcami tego państwa, a także rodzinami zakładników Hamasu oraz wygłosi przemówienie w Knesecie, izraelskim parlamencie.

Trump ma przylecieć na lotnisko Ben Guriona o godz. 9.20 (godz. 8.20 w Polsce) i odlecieć o godz. 13. Powita go prezydent Icchak Hercog i premier Benjamin Netanjahu.

06:55

Pierwsza grupa porwanych zostanie uwolniona o godz. 8 ze środkowej części Strefy Gazy, druga o godz. 10 z położonego na południu miasta Chan Junus - poinformowała stacja Kanał 12.

06:42

Pierwsza faza zaproponowanego przez Trumpa porozumienia zakłada zawieszenie walk, wymianę izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów, częściowe wycofanie się izraelskich wojsk i zwiększenie napływu pomocy humanitarnej.

Izraelskie wojska miały w ciągu 24 godzin wycofać się na ustaloną linię wewnątrz Strefy Gazy. Według mediów Izrael będzie kontrolować 53 proc. palestyńskiego terytorium i opuści okolice obleganego wcześniej miasta Gazy. Obecnie armia zajmuje co najmniej 75 proc. Strefy Gazy.

W ciągu 72 godzin (do poniedziałku, godz. 12) Hamas powinien uwolnić wszystkich 20 żywych i wydać ciała 28 zabitych zakładników. Według izraelskiego wywiadu Hamas może nie być w stanie zlokalizować wszystkich zwłok, więc część szczątków może nie zostać przekazana w terminie - podał serwis Ynet.

Następnie Izrael zwolni 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny dwa lata temu.

06:39

Biuro prasowe Hamasu opublikowało listę nazwisk palestyńskich więźniów, którzy mają zostać uwolnieni.

06:30

Agencja Reutera informuje, że konwoje, które mają odebrać izraelskich zakładników pozostają w gotowości. Taką informację przekazał urzędnik zaangażowany w operację.