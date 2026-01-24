Rosną napięcia na Bliskim Wschodzie. Władze Iranu ostrzegają, że każda forma ataku na ich kraj spotka się z bezwzględną odpowiedzią. Teheran zapewnia, że jest przygotowany na najgorszy scenariusz, a irańskie siły zbrojne pozostają w stanie najwyższej gotowości.

Władze Iranu ostrzegają, że każda forma ataku na ich kraj spotka się z bezwzględną odpowiedzią (zdjęcie ilustracyjne) / AA/ABACA/Abaca / East News

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Sytuacja na Bliskim Wschodzie staje się coraz bardziej napięta w związku z masowymi protestami w Iranie i możliwym atakiem Stanów Zjednoczonych na ten kraj. Wysoki rangą przedstawiciel irańskich władz, cytowany przez agencję Reutera, wyraził w sobotę nadzieję, że zmierzająca w stronę Iranu duża liczba amerykańskich okrętów wojennych "nie ma na celu prawdziwej konfrontacji".

Zapewnił zarazem, że wojsko irańskie "jest gotowe na najgorszy scenariusz, dlatego w Iranie wszyscy są w stanie najwyższej gotowości". Tym razem potraktujemy każdy atak - ograniczony, nieograniczony, chirurgiczny, kinetyczny, jakkolwiek to nazwiemy - jako totalną wojnę przeciwko nam i odpowiemy w najostrzejszy możliwy sposób, aby to rozstrzygnąć - podkreślił.

Kilka razy zagroził też reakcją, "jeśli Amerykanie naruszą suwerenność i integralność terytorialną Iranu". Reuters podkreślił, że rozmówca agencji odmówił bliższych informacji co do tego, jak mogłaby wyglądać irańska odpowiedź.

W stronę Iranu płynie amerykańska "armada"

Donald Trump stwierdził w czwartek, że w stronę Iranu płynie amerykańska "armada". Wyraził zarazem nadzieję, że nie będzie musiał jej użyć. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że koncentracja amerykańskich wojsk w pobliżu Iranu ma być przestrogą dla Teheranu przed dalszym brutalnym dławieniem antyrządowych demonstracji oraz próbą wznowienia programu nuklearnego.

Przypomnijmy, że w czerwcu 2025 roku amerykańskie lotnictwo wsparło Izrael w bombardowaniach obiektów nuklearnych w Iranie. W efekcie ataków zasadnicza część irańskiego przemysłu jądrowego miała zostać zniszczona.

W ogłoszonej w piątek Strategii Obrony Narodowej amerykański Pentagon podkreślił, że "chociaż Iran poniósł w ostatnich miesiącach poważne porażki, wydaje się, że jest zdecydowany na odbudowę swoich konwencjonalnych sił zbrojnych", a władze w Teheranie "pozostawiają otwartą możliwość podjęcia kolejnej próby uzyskania broni jądrowej".