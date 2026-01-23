Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że "na wszelki wypadek" w kierunku Iranu zmierza amerykańska flota wojskowa. Zapowiedział także wprowadzenie 25-procentowych ceł na kraje prowadzące interesy z Teheranem.

Amerykańska flota wojskowa zmierza w stronę Iranu w ramach działań prewencyjnych.

Donald Trump zapowiedział 25-procentowe cła na kraje handlujące z Iranem.

Prezydent Donald Trump ogłosił, że w stronę Iranu kieruje się "duża flotylla" amerykańskich okrętów wojennych. Jak podkreślił, jest to działanie prewencyjne, mające na celu monitorowanie sytuacji i ewentualne wsparcie dla protestujących Irańczyków. Mamy wiele statków, które zmierzają w tamtą stronę na wszelki wypadek. Zobaczymy, co się wydarzy - powiedział Trump podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie Air Force One.

Prezydent zaznaczył, że wolałby uniknąć eskalacji konfliktu, ale Stany Zjednoczone "obserwują Iran bardzo uważnie".

Nowe sankcje gospodarcze

W odpowiedzi na działania władz w Teheranie, Donald Trump zapowiedział wprowadzenie 25-procentowych ceł na towary z państw, które prowadzą interesy z Iranem. Jeśli prowadzisz interesy z Iranem, dostaniesz 25-procentowe cło - zapowiedział prezydent, nie ujawniając jednak szczegółów dotyczących objętych krajów.

Nowe taryfy mają wejść w życie w najbliższym czasie i będą dotyczyć wszystkich transakcji ze Stanami Zjednoczonymi. Według Trumpa rozporządzenie jest "ostateczne i wiążące".

Reakcja na protesty i egzekucje

Prezydent USA podkreślił, że jego działania są odpowiedzią na brutalne tłumienie antyrządowych protestów w Iranie oraz zaplanowane egzekucje więźniów politycznych. Trump przekazał, że dzięki jego interwencji władze Iranu odwołały egzekucję 837 osób, która miała się odbyć w ubiegłym tygodniu.

Wcześniej Trump zachęcał Irańczyków do kontynuowania protestów i zapewniał, że "pomoc jest w drodze". Później poinformował, że otrzymał od władz w Teheranie zapewnienie o wstrzymaniu represji wobec demonstrantów.

Najwięksi partnerzy handlowi Iranu

Według danych Banku Światowego największym partnerem handlowym Iranu są Chiny, które odpowiadają za ponad 25 proc. wymiany handlowej. Inni ważni kontrahenci to Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie i Pakistan. Istotnym sojusznikiem Iranu pozostaje także Rosja.