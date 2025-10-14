Prywatne numery telefonów kilku znanych osób, w tym premiera Australii Anthony'ego Albanese'a oraz Donalda Trumpa Jr., zostały opublikowane na amerykańskiej stronie internetowej wykorzystującej sztuczną inteligencję do zbierania danych z sieci. Władze wszczynają dochodzenie.

Donald Trump Jr. i jego dziewczyna Bettina Anderson / Cover Images / East News

Prywatne numery telefonu premiera Australii Anthony’ego Albanese’a i Donalda Trumpa Jr. zostały opublikowane na amerykańskiej stronie wykorzystującej sztuczną inteligencję do zbierania danych.

Władze Australii prowadzą dochodzenie w sprawie, a politycy, których dane ujawniono, domagają się ich natychmiastowego usunięcia.

Serwis twierdzi, że gromadzi publicznie dostępne informacje, lecz nie wiadomo, jak zdobył prywatne numery - to kolejny incydent naruszający prywatność w Australii.

Jak informuje BBC, zarówno numer szefa australijskiego rządu, jak i kontakt do syna prezydenta USA wciąż są dostępne na stronie, której nazwy redakcja postanowiła nie ujawniać. Sprawę jako pierwsze opisały niezależne australijskie media Ette Media.

Biuro premiera Albanese'a potwierdziło, że jest świadome powagi sytuacji i australijskie władze prowadzą obecnie dochodzenie w tej sprawie. Rzecznik liderki opozycji Sussan Ley - której prywatny numer również został ujawniony - określił sprawę jako "oczywiście niepokojącą" i zapowiedział podjęcie kroków w celu usunięcia danych z serwisu.

Według ustaleń BBC, strona zawiera aktualny prywatny numer Albanese'a oraz osobisty kontakt do Donalda Trumpa Jr., choć nie wiadomo, czy ten ostatni wciąż z niego korzysta.

Prywatne numery telefonów znanych osób wyciekły do sieci

Nie jest jasne, w jaki sposób serwis pozyskał informacje. Właściciele strony twierdzą, że dysponują danymi kontaktowymi setek milionów profesjonalistów z całego świata. Portal ma być wykorzystywany głównie przez rekruterów i przedstawicieli handlowych.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie, dane pochodzą z publicznie dostępnych źródeł, m.in. dokumentów amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), jednak serwis używa również algorytmów sztucznej inteligencji do zbierania informacji z mediów społecznościowych, portali z ogłoszeniami o pracę i innych witryn internetowych.

Australia w ostatnich latach zmaga się z serią poważnych wycieków danych osobowych, co ponownie wywołało debatę o bezpieczeństwie informacji i potrzebie zaostrzenia przepisów dotyczących prywatności.