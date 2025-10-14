Gorzów Wielkopolski znalazł się wśród miast z najwyższym odsetkiem dorosłych z nadwagą lub otyłością w Polsce. Z najnowszych danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że aż 64 procent mieszkańców tego miasta boryka się z tym problemem. To jeden z najwyższych wskaźników w kraju, co rodzi pytania o przyczyny i możliwe rozwiązania.

64 procent. dorosłych mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego ma nadwagę lub otyłość - to jeden z najwyższych wyników w Polsce.

NFZ zbiera dane o wzroście i masie ciała pacjentów podczas wizyt w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Koszty leczenia chorób powiązanych z otyłością sięgają miliardów złotych, a NFZ promuje bezpłatny portal z dietami jako wsparcie dla osób chcących zadbać o zdrowie.

Z najnowszych danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że Gorzów Wielkopolski należy do ścisłej czołówki miast w Polsce, gdzie problem nadwagi i otyłości dotyczy największej liczby dorosłych mieszkańców. Aż 64 procent dorosłych gorzowian ma nadwagę lub otyłość, co stawia miasto na niechlubnym podium w skali kraju.

Obowiązkowe pomiary - jak powstają statystyki?

NFZ gromadzi dane na podstawie pomiarów wzrostu i masy ciała, które są obowiązkowo wykonywane podczas wizyt u lekarza rodzinnego, pielęgniarki lub położnej w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Każdy pacjent, który korzysta z tych świadczeń, powinien mieć regularnie sprawdzane podstawowe parametry zdrowotne. Zebrane informacje trafiają do centralnej bazy NFZ, co pozwala na monitorowanie skali problemu w poszczególnych regionach Polski.

Jak podkreślają przedstawiciele NFZ, pomiar wzrostu i masy ciała to nie tylko administracyjny obowiązek, ale także ważne narzędzie diagnostyczne. Na podstawie wskaźnika BMI (Body Mass Index) lekarze mogą ocenić ryzyko nadwagi i otyłości u pacjentów, a w razie potrzeby zalecić dodatkowe badania lub zmiany w stylu życia. Prawidłowy zakres BMI wynosi od 18,5 do 25,0 - wartości powyżej tej normy są sygnałem ostrzegawczym.

Gorzów na tle innych miast - gdzie problem jest największy?

W skali kraju Gorzów Wielkopolski znalazł się w gronie miast z najwyższym odsetkiem dorosłych z nadwagą lub otyłością. Dla porównania, w Poznaniu wskaźnik ten wynosi 55,8 proc., w Krakowie 57,5 proc., a we Wrocławiu 58,3 proc. Na drugim końcu zestawienia, obok Gorzowa, znalazły się Olsztyn (62,2 proc.) i Białystok (62,8 proc.). To właśnie w tych miastach problem nadwagi i otyłości dotyka największej liczby dorosłych mieszkańców.