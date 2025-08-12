​Madonna wezwała papieża Leona XIV do odwiedzenia Strefy Gazy z misją humanitarną, której celem miałaby być pomoc głodującym palestyńskim dzieciom. "Nie ma już czasu" - podkreśliła amerykańska supergwiazda w emocjonalnym wpisie na Instagramie.

Madonna apeluje do Leona XIV, fot. Nur Phot/EastNews / Shutterstock

Artystka, wychowana w wierze rzymskokatolickiej, opublikowała apel do papieża, prosząc o umożliwienie mu wizyty w ogarniętej wojną enklawie.

"Ojcze Święty. Proszę, udaj się do Gazy i zanieś swoje światło dzieciom, zanim będzie za późno. Jako matka nie mogę patrzeć na ich cierpienie. Dzieci na całym świecie należą do wszystkich. Jesteś jedynym z nas, któremu nie można odmówić wstępu" - napisała.

Madonna zaznaczyła, że kieruje swój apel do papieża Leona XIV, ponieważ "polityka nie może wpłynąć na zmianę", ale "świadomość tak".

W poście opublikowanym z okazji urodzin swojego syna Rocco dodała, że najlepszym prezentem, jaki może mu dać, jest "prośba do ludzi, aby zrobili wszystko, co w ich mocy, by pomóc uratować niewinne dzieci, które są ofiarami w Strefie Gazy".

Instagram Post

Papież Leon XIV krytykuje wojnę, UNICEF alarmuje

Papież Leon od początku swojego pontyfikatu stanowczo krytykuje działania Izraela w Strefie Gazy. W lipcu mówił, że "z wielkim zaniepokojeniem śledzi tragiczną sytuację humanitarną w Strefie Gazy, gdzie ludność cywilna cierpi z powodu dotkliwego głodu i jest nadal narażona na przemoc i śmierć". Jednocześnie zaapelował o zawieszenie broni.

Według UNICEF od wybuchu wojny w październiku 2023 r. w Strefie Gazy zginęło ponad 18 tys. dzieci. Agencja podaje, że średnio każdego dnia ginie tam 28 dzieci.

Blokada pomocy humanitarnej przez Izrael doprowadziła - według Światowej Organizacji Zdrowia - do "sztucznie wywołanego masowego głodu".

Madonna zapewniła, że "nie wskazuje palcem, nie obwinia i nie opowiada się po niczyjej stronie". Wszyscy cierpią. W tym matki zakładników. Modlę się o ich uwolnienie - powiedziała.

WHO i ONZ o kryzysie: To po prostu głód

Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus podziękował Madonnie za "współczucie, solidarność i zaangażowanie w opiekę nad wszystkimi dotkniętymi kryzysem w Strefie Gazy, zwłaszcza nad dziećmi". To jest bardzo potrzebne. Humanitaryzm i pokój muszą zwyciężyć - dodał.

Według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia od początku wojny z powodu niedożywienia zmarły co najmniej 222 osoby, w tym 101 dzieci.

To już nie jest zbliżający się kryzys głodu - to po prostu głód - ocenił w niedzielę Ramesh Rajasingham, szef Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej, podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa.

Izrael w lipcu wyjątkowo zgodził się na wizytę dwóch przywódców Kościoła w Strefie Gazy po ataku na jedyny katolicki kościół w enklawie, w którym zginęły trzy osoby. Od tego czasu kryzys jeszcze się pogłębił, a zdjęcia wychudzonych dzieci wywołały światowy niepokój.

Musimy w pełni otworzyć bramy pomocy humanitarnej, aby uratować te niewinne dzieci. Nie ma już czasu. Proszę, powiedz, że się tam udasz - zaapelowała Madonna do papieża.

Nie wiadomo, czy rząd Benjamina Netanjahu pozwoli mu na wjazd do Gazy. Tymczasem Australia, Kanada i Francja zapowiedziały uznanie państwa palestyńskiego, a Wielka Brytania warunkowo obiecała to zrobić we wrześniu, jeśli Izrael zgodzi się m.in. na zawieszenie broni.

Coraz więcej artystów, w tym Massive Attack, Brian Eno i U2, publicznie zwraca uwagę na dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Madonna już wcześniej, pod koniec 2023 r., krytykowała zarówno ataki Hamasu z 7 października, jak i izraelską odpowiedź militarną. Wojnę nazwała wówczas "rozdzierającą serce".