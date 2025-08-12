Od początku wakacji na popularnych plażach w pobliżu Lizbony znaleziono co najmniej pięć ładunków wybuchowych. Saperzy musieli przeprowadzić kontrolowane detonacje, a służby apelują do turystów o szczególną ostrożność. Skąd pochodzą niebezpieczne materiały i czy zagrożenie może się powtórzyć?

Wakacje w Portugalii to dla wielu synonim beztroskiego wypoczynku, kąpieli słonecznych i relaksu nad brzegiem oceanu. Tegoroczne lato przyniosło jednak nieoczekiwane zagrożenie.

Lokalne media, powołując się na marynarkę wojenną Portugalii, poinformowały, że od początku sezonu urlopowego na kilku popularnych plażach w okolicach Lizbony odkryto co najmniej pięć ładunków wybuchowych. 

Do akcji musieli wkroczyć saperzy, by zapewnić bezpieczeństwo plażowiczom.

Seria niebezpiecznych odkryć

Najwięcej, bo aż trzy ładunki wybuchowe, odnaleziono na początku sierpnia w kurorcie Comporta.

Pozostałe przypadki miały miejsce na plażach Penedo i Bicas w rejonie Sesimbry, również chętnie odwiedzanych przez turystów z całego świata. 

W każdym przypadku służby natychmiast zabezpieczały teren, a saperzy przeprowadzali kontrolowane detonacje bezpośrednio na plaży.

Skąd pochodzą ładunki wybuchowe?

Portugalska marynarka wojenna wyjaśnia, że odnalezione materiały to typowe ładunki stosowane w działaniach wojennych. Eksperci podkreślają jednak, że nie zostały one celowo porzucone na plażach – najprawdopodobniej zostały wyrzucone na brzeg przez fale oceanu.

Portugalia leży w pobliżu głównych szlaków morskich, którymi regularnie przemieszczają się jednostki flot wojennych różnych państw. To właśnie z tych tras mogą pochodzić niebezpieczne pozostałości, które trafiają na wybrzeże.

Apel do turystów i mieszkańców

W związku z serią incydentów służby apelują do wszystkich osób przebywających na portugalskich plażach o zachowanie szczególnej ostrożności. 

W przypadku zauważenia podejrzanych przedmiotów na terenie kąpieliska trzeba natychmiast powiadomić ratowników morskich lub skontaktować się z policją. 

Portugalskie plaże pozostają jednym z najchętniej wybieranych kierunków wakacyjnych w Europie. Mimo niepokojących doniesień, służby zapewniają, że sytuacja jest pod stałą kontrolą, a wszelkie potencjalne zagrożenia są natychmiast neutralizowane. 

Turyści mogą czuć się bezpiecznie, pod warunkiem przestrzegania zaleceń i zachowania czujności podczas wypoczynku.