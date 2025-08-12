Od początku wakacji na popularnych plażach w pobliżu Lizbony znaleziono co najmniej pięć ładunków wybuchowych. Saperzy musieli przeprowadzić kontrolowane detonacje, a służby apelują do turystów o szczególną ostrożność. Skąd pochodzą niebezpieczne materiały i czy zagrożenie może się powtórzyć?

Plaża w Portugalii / Shutterstock

Wakacje w Portugalii to dla wielu synonim beztroskiego wypoczynku, kąpieli słonecznych i relaksu nad brzegiem oceanu. Tegoroczne lato przyniosło jednak nieoczekiwane zagrożenie.

Lokalne media, powołując się na marynarkę wojenną Portugalii, poinformowały, że od początku sezonu urlopowego na kilku popularnych plażach w okolicach Lizbony odkryto co najmniej pięć ładunków wybuchowych.

Do akcji musieli wkroczyć saperzy, by zapewnić bezpieczeństwo plażowiczom.

Seria niebezpiecznych odkryć

Najwięcej, bo aż trzy ładunki wybuchowe, odnaleziono na początku sierpnia w kurorcie Comporta.

Pozostałe przypadki miały miejsce na plażach Penedo i Bicas w rejonie Sesimbry, również chętnie odwiedzanych przez turystów z całego świata.

W każdym przypadku służby natychmiast zabezpieczały teren, a saperzy przeprowadzali kontrolowane detonacje bezpośrednio na plaży.