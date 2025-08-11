Nowa flotylla z pomocą humanitarną dla mieszkańców Strefy Gazy wyruszy 31 sierpnia i 4 września z kilku portów Morza Śródziemnego – zapowiedziała Greta Thunberg. W międzynarodowej inicjatywie, która – jak poinformowała szwedzka aktywistka - ma przełamać izraelską blokadę, udział wezmą m.in. aktorzy Liam Cunningham, Susan Sarandon i Gustaf Skarsgard.

"31 sierpnia rozpoczynamy największą w historii próbę przełamania nielegalnej izraelskiej blokady Strefy Gazy. Dziesiątki łodzi wypłyną z Hiszpanii, a kolejne dziesiątki, które wypłyną z Tunezji i innych portów, dołączą 4 września" - napisała Thunberg na Instagramie.

Nie przekazała, z ilu jednostek ma się składać flotylla.

Obok trójki znanych aktorów, którzy pochodzą z Irlandii, USA i Szwecji, w przedsięwzięcie zaangażowali się m.in. działacze organizacji pozarządowych, lekarze, artyści oraz aktywiści z 44 krajów. Thunberg poinformowała, że przedsięwzięcie nosi nazwę Global Sumud Flotilla i jest "niezależną organizacją niezwiązaną z żadnym rządem ani partią polityczną".

Druga taka inicjatywa Thunberg

W nocy z 8 na 9 czerwca, w odległości około 185 kilometrów na zachód od wybrzeży Strefy Gazy izraelskie wojsko zajęło jacht Madleen ze Szwedką i 11 innymi osobami na pokładzie. Wszystkich zatrzymano, a następnie deportowano.

Izrael podnosił wówczas, że przed zatrzymaniem załoga płynącej pod brytyjską banderą jednostki była kilkakrotnie ostrzegana. Thunberg i jej współpracownicy oskarżali izraelskie władze o porwanie i złamanie prawa międzynarodowego.

Szwedka podkreślała, że jej inicjatywa to "wyraz protestu przeciwko blokadzie Strefy Gazy i sposobowi prowadzenia wojny przez Izrael".

Dramat w Strefie Gazy

Operacja izraelskiej armii w Strefie Gazy trwa w reakcji na atak terrorystycznego ugrupowania Hamas 7 października 2023 r. na Izrael; w ataku zginęło ponad 1,2 tys. osób, a ok. 250 zostało porwanych.

W wyniku izraelskiej ofensywy śmierć w Strefie Gazy poniosło ponad 60 tys. osób, w większości cywilów. ONZ i organizacje pomocowe podkreślają, że sytuacja humanitarna w enklawie jest katastrofalna.