Telewizja Al-Dżazira oskarża Izrael o zabicie w niedzielę pięciu jej dziennikarzy. Miało się to stać w ataku na Strefę Gazy, gdzie znajdowali się pracownicy stacji. Izraelska armia potwierdziła uderzenie, wskazując, że było wymierzone w Anasa al-Szarifa, który jej zdaniem był "terrorystą podającym się za dziennikarza".
Pięciu pracowników Al-Dżaziry, w tym 28-letni Al-Szarif, drugi dziennikarz i trzech operatorów kamer zginęło w nalocie na ich namiot rozłożony w pobliżu wejścia do szpitala Al-Szifa w mieście Gaza - przekazała katarska stacja.