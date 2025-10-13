Hamas przekazał Czerwonemu Krzyżowi 13 ostatnich izraelskich zakładników - podaje Reuters. Łącznie do Izraela wróciło 20 osób. Wśród uwolnionych jest bohater tegorocznego filmu dokumentalnego „A Letter to David” („List do Davida”), izraelski aktor David Cunio. W Ramallah rodziny powitały uwolnionych palestyńskich więźniów.
- Hamas uwolnił wszystkich 20 żywych zakładników.
- Palestyńscy więźniowie zwolnieni przez Izrael zostali powitani przez rodziny w Ramallah.
- W Izraelu jest Donald Trump.
Brytyjski premier Keir Starmer wyraził w poniedziałek zadowolenie z uwolnienia izraelskich zakładników porwanych dwa lata temu przez Hamas. Szef rządu przybywa obecnie w Egipcie, gdzie ma dojść do podpisania porozumienia pokojowego dotyczącego Strefy Gazy, wynegocjowanego przez USA.
Premier Izraela Benjamin Netanjahu nie pojedzie na odbywający się w poniedziałek w Egipcie szczyt poświęcony pokojowi w Strefie Gazy - powiadomiło w poniedziałek biuro Netanjahu. Wcześniej kancelaria prezydenta Egiptu Abdela Fataha el-Sisiego przekazała, że premier Izraela weźmie udział w wydarzeniu.
Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres oświadczył w poniedziałek, że uwolnienie przez Hamas izraelskich zakładników daje impuls, który należy wykorzystać, aby zakończyć wojnę między palestyńskimi bojownikami a Izraelem. "Wzywam wszystkie strony do wykorzystania tego impulsu i dotrzymania zobowiązań podjętych w ramach zawieszenia broni, aby położyć kres koszmarowi w Strefie Gazy" - napisał Guterres na platformie X.