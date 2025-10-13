Hamas przekazał Czerwonemu Krzyżowi 13 ostatnich izraelskich zakładników - podaje Reuters. Łącznie do Izraela wróciło 20 osób. Wśród uwolnionych jest bohater tegorocznego filmu dokumentalnego „A Letter to David” („List do Davida”), izraelski aktor David Cunio. W Ramallah rodziny powitały uwolnionych palestyńskich więźniów.

  • Hamas uwolnił wszystkich 20 żywych zakładników.
  • Palestyńscy więźniowie zwolnieni przez Izrael zostali powitani przez rodziny w Ramallah.
  • W Izraelu jest Donald Trump.
13:43

Brytyjski premier Keir Starmer wyraził w poniedziałek zadowolenie z uwolnienia izraelskich zakładników porwanych dwa lata temu przez Hamas. Szef rządu przybywa obecnie w Egipcie, gdzie ma dojść do podpisania porozumienia pokojowego dotyczącego Strefy Gazy, wynegocjowanego przez USA.

13:42

Premier Izraela Benjamin Netanjahu nie pojedzie na odbywający się w poniedziałek w Egipcie szczyt poświęcony pokojowi w Strefie Gazy - powiadomiło w poniedziałek biuro Netanjahu. Wcześniej kancelaria prezydenta Egiptu Abdela Fataha el-Sisiego przekazała, że premier Izraela weźmie udział w wydarzeniu.

13:36

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres oświadczył w poniedziałek, że uwolnienie przez Hamas izraelskich zakładników daje impuls, który należy wykorzystać, aby zakończyć wojnę między palestyńskimi bojownikami a Izraelem. "Wzywam wszystkie strony do wykorzystania tego impulsu i dotrzymania zobowiązań podjętych w ramach zawieszenia broni, aby położyć kres koszmarowi w Strefie Gazy" - napisał Guterres na platformie X.

13:31

Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział w poniedziałek w Knesecie, że "prezydent USA Donald Trump jest największym przyjacielem Izraela jaki kiedykolwiek zasiadał w Białym Domu". Trump składa wizytę w Jerozolimie i również przemówi przed izraelskim parlamentem.

13:29

Premier Węgier Viktor Orban został zaproszony przez prezydenta USA Donalda Trumpa i weźmie w poniedziałek udział w szczycie pokojowym w sprawie Strefy Gazy w egipskim Szarm el-Szejk - wynika z jego wpisów na portalach społecznościowych. "Prezydent Donald Trump znów to zrobił! Na jego zaproszenie wezmę dziś udział w Szczycie Pokojowym w Szarm el-Szejk, gdzie przywódcy USA, Kataru, Turcji i Egiptu podpiszą Plan Pokojowy dla Bliskiego Wschodu" - ogłosił węgierski premier.

13:27

W tym roku w uroczystość Simchat Tora, kończącą okres Święta Szałasów, Żydzi będą dziękować Bogu także za uratowanie porwanych przez Hamas - powiedział w rozmowie z PAP Naczelny rabin Polski Michael Joseph Schudrich.

13:02

W Knesecie trwa przemówienie Jaira Golana, jednego z liderów opozycji w Izraelu. Polityk twierdzi, że świat teraz przekona się o tym, że Izrael nie dokonał ludobójstwa w Strefie Gazy.

13:00

W ramach rozejmu negocjatorzy chcą, aby Hamas zgodził się na rozbrojenie. Hamas zadeklarował, że jest gotowy oddać broń ofensywną, czyli np. pociski rakietowe (...) ale nie jest gotowy oddać broni defensywnej, czyli tej, która pozwoliłaby mu się bronić przed agresją Izraela, IDF-u, albo antyhamasowych milicji w Strefie Gazy. Bo tych uzbrojonych graczy w Gazie jest więcej - stwierdziła w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim w Radiu RMF24 dr Agnieszka Bryc.

12:42

Bohater tegorocznego filmu dokumentalnego "A Letter to David" ("List do Davida"), izraelski aktor David Cunio, znalazł się wśród 20 zakładników uwolnionych w poniedziałek 13 października przez Hamas. 

Został on wzięty do niewoli wraz z żoną Sharon oraz ich dziećmi - trzyletnimi bliźniaczkami. Zarówno kobieta, jak i jej córki, zostały uwolnione wcześniej na mocy pierwszego zawieszenia broni z listopada 2023 roku. Do dziś los Cunio pozostawał nieznany. Razem z nim uwolniony został również jego brat, Ariel. Opublikowano jego pierwsze zdjęcie w trakcie rozmowy telefonicznej z rodziną.

12:34

Dr Agnieszka Bryc: Jutro wrócą nierozstrzygnięte sprawy. Droga do pokoju jest bardzo długa

W rozmowie z Tomaszem Terlikowskim na antenie Radia RMF24 dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zwróciła uwagę, że mimo euforycznej atmosfery w Izraelu droga do pokoju jest bardzo długa.

Premier Netanjahu jeszcze wczoraj w specjalnym orędziu mówił, że to nie koniec. Dziś, w towarzystwie Donalda Trumpa, mówi to, czego oczekuje Trump. Należy mieć świadomość, że jutro Netanjahu powie, iż życie jest skomplikowane i ta wojna wcale się nie skończyła, bo mamy niezałatwione kwestie bezpieczeństwa. (...) Dziś będą spływać dobre wiadomości z konferencji w Egipcie. Natomiast od jutra wrócą nierozstrzygnięte sprawy, które wzbudzają wiele wątpliwości już na poziomie podpisanego porozumienia. To nie jest proste i nie będzie łatwo doprowadzić do tego, by faktycznie można było mówić o pokoju na Bliskim Wschodzie, bo droga do niego jest bardzo długa - stwierdziła politolog. Całej rozmowy posłuchasz TUTAJ i tutaj:

12:28

Trwa wystąpienie premiera Izraela w Knesecie. Netanjahu wygłasza peany na temat Trumpa. Dziękuje mu za wysiłki na rzecz pokoju, wspieranie operacji militarnej oraz "zaprzeczanie kłamstwom" na temat Izraela podczas sesji ONZ.

Netanjahu nazwał Trumpa "największym przyjacielem jakiego w Białym Domu miało państwo Izrael"

12:16

"Świat potrzebuje więcej Trumpów" - powiedział jeden z izraelskich parlamentarzystów w Knesecie.

12:14

Palestyńscy więźniowie zwolnieni przez Izrael są witani przez rodziny w Ramallah - podaje Reuters.

12:10

Sprzeczne informacje w sprawie uczestnictwa Benjamina Netanjahu w szycie poświęconym pokojowi w Strefie Gazy. Choć wcześniej kancelaria egipskiego prezydenta podała, że Netanjahu pojawi się w Szarm el-Szeik, to teraz biuro premiera Izraela podaje, że szef rządu w Egipcie nie będzie.

12:03

Premier Izraela Benjamin Netanjahu przyjedzie na odbywający się w poniedziałek w Egipcie szczyt poświęcony pokojowi w Strefie Gazy - poinformowała kancelaria prezydenta Egiptu Abdela Fataha el-Sisiego. Dodano, że Sisi rozmawiał telefonicznie z Netanjahu i prezydentem USA Donaldem Trumpem.

12:00

Owacje na stojąco dla Donalda Trumpa w Knesecie. Na miejscu jest też sekretarz wojny USA Pete Hegseth i specjalny wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff. W Knesecie jest też córka prezydenta USA Ivanka Trump i jej mąż Jared Kushner.

11:58

Za chwilę ma się rozpocząć przemówienie Donalda Trumpa w Knesecie.

11:45

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz z zadowoleniem przyjął uwolnienie pozostałych izraelskich zakładników. Podkreślił jednocześnie, że również ciała zamordowanych zakładników powinny zostać zwrócone rodzinom.

"Zamordowani zakładnicy także muszą wrócić do domu, aby ich bliscy mogli pożegnać ich z godnością" - napisał Merz na platformie X.

10:57

Izrael zamierza deportować 154 uwolnionych palestyńskich więźniów poza terytorium Izraela i Autonomii Palestyńskiej - podaje Reuters.

10:25

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył, że Hamas zgodzi się na rozbrojenie. Słowa te padły, gdy przybył do izraelskiego parlamentu, by wygłosić przemówienie. Odpowiadając na pytania dziennikarzy przed rozpoczęciem wystąpienia, Trump potwierdził, że wojna się zakończyła.

10:24

Opublikowano zdjęcia pierwszych uwolnionych zakładników!

10:09

Media z Izraela podają, że Hamas przekazał Czerwonemu Krzyżowi 13 ostatnich izraelskich zakładników.

09:57

Konwój Czerwonego Krzyża oczekuje w południowej Strefie Gazy w wyznaczonym punkcie na drugą wymianę zakładników. Wkrótce spodziewane jest przekazanie kolejnej grupy izraelskich zakładników przez zbrojne ramię Hamasu - podaje Reuters.

09:54

Jeden z uwolnionych zakładników to Gali Berman. 28-latek porwany przez Hamas 7 października 2023 roku z kibucu Kfar Aza. Wraz z nim uprowadzony został także jego brat bliźniak, Ziv. Obaj pracowali jako technicy oświetlenia i dźwięku.

W oficjalnym komunikacie czytamy: "Byli sobie bardzo bliscy, niemal nierozłączni, ale trzymani oddzielnie w okrutnej niewoli."

Przyjaciele opisują go jako osobę serdeczną i otwartą, której powitanie "Shalom" rozbrzmiewało w całym biurze.

"Jego rodzina walczyła z pasją o jego bezpieczny powrót, dbając o to, by jego imię było żywe w kontaktach publicznych i dyplomatycznych" - podkreślono w komunikacie.

09:18

Urzędnik zaangażowany w operację przekazał Agencji Reutera, że drugi konwój Czerwonego Krzyża porusza się po Strefie Gazy, aby odebrać izraelskich zakładników od zbrojnego skrzydła Hamasu w drugim punkcie wymiany 

09:16

Jednym z uwolnionych jest Omri Miran - 48-letni mieszkaniec kibucu Nahal Oz, który został porwany przez Hamas 7 października 2023 roku ze swojego domu, na oczach rodziny. Jest mężem Lishay, razem wychowują dwie małe córki.

"W opublikowanych przez Hamas nagraniach wideo widać było Omriego w dramatycznych warunkach, błagającego o możliwość powrotu do domu" - czytamy na oficjalnym koncie prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela.

Mężczyzna jest mężem i ojcem.

08:58

Zaraz po oficjalnym powitaniu przez prezydenta i premiera Izraela, Donald Trump uda się do Knesetu, czyli izraelskiego parlamentu. Tam wygłosi przemówienie dotyczące porozumienia między Izraelem a Hamasem, które zakończyło trwającą od dwóch lat wojnę w Strefie Gazy. Wszystko odbędzie się podczas nadzwyczajnej sesji parlamentu. W jej trakcie, oprócz premiera Beniamina Netanjahu, przemawiać będzie także lider izraelskiej opozycji. Tam również dojdzie do spotkania z rodzinami izraelskich zakładników uwolnionych dziś przez Hamas. Za kilka godzin Donald Trump opuści Izrael i poleci do Szarm el-Szejk w Egipcie, gdzie odbędzie się szczyt poświęcony pokojowi na Bliskim Wschodzie.

08:53

Zakładnicy są w drodze do punktu przyjęcia w południowym Izraelu, gdzie spotkają się ze swoimi rodzinami - podała armia Izraela. "Siły IDF są przygotowane na przyjęcie kolejnych zakładników, którzy mają zostać przekazani Czerwonemu Krzyżowi w późniejszym czasie" - przekazano.

08:44

Air Force One z Donaldem Trumpem wylądował na lotnisku Ben Guriona.

08:42

Izraelskie Siły Zbrojne poinformowały, że siedmiu zakładników uwolnionych przez Hamas przekroczyło granicę Izraela.

08:13

08:05

Izraelskie wojsko potwierdziło, że Hamas przekazał Czerwonemu Krzyżowi pierwszych siedmiu z 20 izraelskich zakładników, którzy mają zostać zwolnieni w poniedziałek. Dodano, że uwolnieni zostaną teraz przekazani izraelskim żołnierzom stacjonującym w Strefie Gazy.

Według mediów izraelskich uwolnieni to: Matan Angrest, Gali Berman, Ziw Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran i Guy Gilboa-Dallal. Wszyscy zostali porwani podczas ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 r. i spędzili w niewoli 738 dni.

07:29

Siedmiu izraelskich zakładników w Strefie Gazy zostało przekazanych pod opiekę Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża - poinformował agencję Reuters urzędnik zaangażowany w operację.

07:23

Czerwony Krzyż ogłosił rozpoczęcie "wielofazowej operacji" mającej na celu nadzorowanie uwolnienia zakładników i więźniów w ramach zawieszenia broni w Strefie Gazy - poinformował dziennikarz AP, Jon Gambrell.

06:57

Prezydent USA Donald Trump odwiedzi w poniedziałek Izrael. W czasie krótkiej wizyty spotka się z przywódcami tego państwa, a także rodzinami zakładników Hamasu oraz wygłosi przemówienie w Knesecie, izraelskim parlamencie.

Trump ma przylecieć na lotnisko Ben Guriona o godz. 9.20 (godz. 8.20 w Polsce) i odlecieć o godz. 13. Powita go prezydent Icchak Hercog i premier Benjamin Netanjahu.

06:55

Pierwsza grupa porwanych zostanie uwolniona o godz. 8 ze środkowej części Strefy Gazy, druga o godz. 10 z położonego na południu miasta Chan Junus - poinformowała stacja Kanał 12.

06:42

Pierwsza faza zaproponowanego przez Trumpa porozumienia zakłada zawieszenie walk, wymianę izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów, częściowe wycofanie się izraelskich wojsk i zwiększenie napływu pomocy humanitarnej.

Izraelskie wojska miały w ciągu 24 godzin wycofać się na ustaloną linię wewnątrz Strefy Gazy. Według mediów Izrael będzie kontrolować 53 proc. palestyńskiego terytorium i opuści okolice obleganego wcześniej miasta Gazy. Obecnie armia zajmuje co najmniej 75 proc. Strefy Gazy.

W ciągu 72 godzin (do poniedziałku, godz. 12) Hamas powinien uwolnić wszystkich 20 żywych i wydać ciała 28 zabitych zakładników. Według izraelskiego wywiadu Hamas może nie być w stanie zlokalizować wszystkich zwłok, więc część szczątków może nie zostać przekazana w terminie - podał serwis Ynet.

Następnie Izrael zwolni 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny dwa lata temu.

06:39

Biuro prasowe Hamasu opublikowało listę nazwisk palestyńskich więźniów, którzy mają zostać uwolnieni.

06:30

Agencja Reutera informuje, że konwoje, które mają odebrać izraelskich zakładników pozostają w gotowości. Taką informację przekazał urzędnik zaangażowany w operację.