13:31

Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział w poniedziałek w Knesecie, że "prezydent USA Donald Trump jest największym przyjacielem Izraela jaki kiedykolwiek zasiadał w Białym Domu". Trump składa wizytę w Jerozolimie i również przemówi przed izraelskim parlamentem.

13:29

Premier Węgier Viktor Orban został zaproszony przez prezydenta USA Donalda Trumpa i weźmie w poniedziałek udział w szczycie pokojowym w sprawie Strefy Gazy w egipskim Szarm el-Szejk - wynika z jego wpisów na portalach społecznościowych. "Prezydent Donald Trump znów to zrobił! Na jego zaproszenie wezmę dziś udział w Szczycie Pokojowym w Szarm el-Szejk, gdzie przywódcy USA, Kataru, Turcji i Egiptu podpiszą Plan Pokojowy dla Bliskiego Wschodu" - ogłosił węgierski premier.

13:27

W tym roku w uroczystość Simchat Tora, kończącą okres Święta Szałasów, Żydzi będą dziękować Bogu także za uratowanie porwanych przez Hamas - powiedział w rozmowie z PAP Naczelny rabin Polski Michael Joseph Schudrich.

13:02

W Knesecie trwa przemówienie Jaira Golana, jednego z liderów opozycji w Izraelu. Polityk twierdzi, że świat teraz przekona się o tym, że Izrael nie dokonał ludobójstwa w Strefie Gazy.

13:00

W ramach rozejmu negocjatorzy chcą, aby Hamas zgodził się na rozbrojenie. Hamas zadeklarował, że jest gotowy oddać broń ofensywną, czyli np. pociski rakietowe (...) ale nie jest gotowy oddać broni defensywnej, czyli tej, która pozwoliłaby mu się bronić przed agresją Izraela, IDF-u, albo antyhamasowych milicji w Strefie Gazy. Bo tych uzbrojonych graczy w Gazie jest więcej - stwierdziła w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim w Radiu RMF24 dr Agnieszka Bryc.

12:42

Bohater tegorocznego filmu dokumentalnego "A Letter to David" ("List do Davida"), izraelski aktor David Cunio, znalazł się wśród 20 zakładników uwolnionych w poniedziałek 13 października przez Hamas.



Został on wzięty do niewoli wraz z żoną Sharon oraz ich dziećmi - trzyletnimi bliźniaczkami. Zarówno kobieta, jak i jej córki, zostały uwolnione wcześniej na mocy pierwszego zawieszenia broni z listopada 2023 roku. Do dziś los Cunio pozostawał nieznany. Razem z nim uwolniony został również jego brat, Ariel. Opublikowano jego pierwsze zdjęcie w trakcie rozmowy telefonicznej z rodziną.