​"Nowy najwyższy przywódca Iranu będzie również nosił nazwisko Chamenei" - przekazał w niedzielę członek Zgromadzenia Ekspertów Hosejnali Eszkawari, cytowany przez agencję Reutera. Jak podano, sugeruje to wybór syna zabitego Alego Chameneiego - Mojtaby.

Zabity Ali Chamenei / Shutterstock

Irańskie Zgromadzenie Ekspertów wybrało w niedzielę nowego przywódcę Iranu .

"Większością głosów wybrano osobę, która będzie kontynuować drogę imama (Ruhollaha) Chomeiniego (pierwszego przywódcy Iranu) i męczennika imama (Alego) Chameneiego. Nazwisko Chamenei pozostanie niezmienione. Głosowanie zostało zakończone, a jego wyniki zostaną wkrótce ogłoszone" - przekazał Eszkawari.

Sugeruje to, że następcą zabitego w amerykańsko-izraelskim ataku najwyższego przywódcy Iranu zostanie jego syn, Mojtaba Chamenei, który był uważany za jednego głównych kandydatów do tej roli.

Nowy przywódca Iranu. "Nienawidzony przez wroga"

Mohsen Hejdari, przedstawiciel prowincji Chuzestan w 88-osobowym Zgromadzeniu Ekspertów, oświadczył, że wyboru dokonano zgodnie z zaleceniem Alego Chameneiego, który mówił, że jego następca powinien być "nienawidzony przez wroga", a nie przez niego chwalony.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w niedzielę stacji ABC, że następny przywódca Iranu nie przetrwa zbyt długo, jeśli nie będzie miał poparcia Waszyngtonu. Izrael zapowiedział wcześniej, że nowy najwyższy przywódca Iranu - niezależnie od tego, kto nim zostanie - automatycznie stanie się celem dla jego sił zbrojnych.

USA i Izrael 28 lutego rozpoczęły ofensywę przeciwko Iranowi, na co Teheran odpowiedział uderzeniami na Izrael oraz państwa Zatoki Perskiej, na których terytorium znajdują się instalacje wojskowe USA.