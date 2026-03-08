Według informacji izraelskiego portalu Ynet Zjednoczone Emiraty Arabskie przeprowadziły atak na zakład odsalania wody morskiej w Iranie. Według izraelskich źródeł działanie to jest postrzegane jest jako odpowiedź na wcześniejsze uderzenia ze strony armii irańskiej.
Jak podaje izraelski serwis Ynet, operacja miała charakter ostrzegawczy. Celem nie było wyrządzenie dużych strat, lecz wysłanie wyraźnego sygnału władzom w Teheranie.
Jeśli ataki ze strony Iranu będą się nasilać, Zjednoczone Emiraty Arabskie mogą rozważyć bardziej bezpośrednie włączenie się w działania militarne przeciwko Iranowi. Na razie ewentualny udział miałby jednak ograniczony charakter. "Izraelscy urzędnicy oceniają, że atak miał być przede wszystkim sygnałem dla irańskiego reżimu. Jeśli jednak ataki irańskie się nasilą, ZEA mogą dołączyć do kampanii wojskowej, nawet jeśli tylko w ograniczonym zakresie" — informuje Ynet.