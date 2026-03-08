Iran zwiększa liczbę ataków w regionie

Dzień przed informacją o uderzeniu ZEA w Iran władze tego kraju poinformowały o kolejnym ataku przeprowadzonym przez irańskie siły.

Według dostępnych danych Iran wystrzelił w kierunku ZEA 16 rakiet balistycznych oraz 117 dronów - informuje Ynet. To kolejna odsłona serii uderzeń, które - według izraelskich mediów - trwają od początku konfliktu.

Łącznie, jak podaje Ynet, Iran miał już wystrzelić w stronę Emiratów:

941 dronów

189 rakiet balistycznych

8 pocisków manewrujących

Pociski i bezzałogowce były kierowane nie tylko w stronę ZEA, lecz także innych państw regionu. Irańscy przedstawiciele początkowo utrzymywali, że ich ataki są wymierzone wyłącznie w bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych. Kraje regionu twierdzą jednak, że ucierpiała także infrastruktura cywilna. W niedzielę o uderzeniu w instalację odsalania wody poinformowało m.in. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Bahrajn.

Pierwsze wystąpienie prezydenta ZEA

Do sytuacji odniósł się prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich Mohammed bin Zayed Al Nahyan. W niedzielnym oświadczeniu podkreślił, że państwo pozostaje stabilne mimo napiętej sytuacji w regionie.

Prezydent zaznaczył, że siły zbrojne odegrały - jak to określił - "godną pochwały rolę" w obronie kraju. Dodał również, że najważniejszym zadaniem władz jest obecnie zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. ZEA są w pełni przygotowane, by stawić czoła zagrożeniom wynikającym z wojny - przekazał przywódca.