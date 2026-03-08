​Prezydent RP Karol Nawrocki z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet wręczył odznaczenia jedenastu kobietom zasłużonym na różnych polach. Podkreślił, że kobiety w Polsce odgrywają podmiotową rolę, a panie są tego najlepszym przykładem. Wyróżniono kobiety zasłużone w takich dziedzinach jak kultura, edukacja, opieka zdrowotna czy historia.

Prezydent Karol Nawrocki w Dniu Kobiet odznaczył zasłużone kobiety / PAP/Marcin Obara / PAP

Bądź na bieżąco. Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

Prezydent wręczył odznaczenia państwowe podczas niedzielnej uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Podczas wystąpienia Karol Nawrocki podkreślił, że odznaczone to "ambitne i silne kobiety Rzeczypospolitej". Złożył jednocześnie zgromadzonym i wszystkim Polkom życzenia z okazji wypadającego w niedzielę Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Mam przekonanie, że polska gospodarka bez kobiet nie mogłaby się rozwijać - stwierdził. Jak wyliczył, 7 mln 100 tys. polskich kobiet "każdego dnia ciężko pracuje na rozwój Rzeczypospolitej".

Przypomniał również, że 58 procent kształcących się na polskich uczelniach to studentki, a 30 tysiące kobiet służy w formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Kobiety w Polsce odgrywają podmiotową rolę, a panie jesteście tego najlepszym przykładem - zwrócił się do zasłużonych prezydent.

Dodał, że "swoją pracą i determinacją pokazują one jakie mamy wspaniałe kobiety" w Polsce.