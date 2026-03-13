Sejm przyjął dziś rządową nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która wprowadza możliwość pozasądowego rozwiązania małżeństwa. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2027 roku. To przełomowa zmiana, która uprości procedurę rozwodową dla części małżeństw.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl

Przeciw większość posłów PiS i Konfederacja

W piątkowym głosowaniu Sejm opowiedział się za nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która umożliwi rozwiązanie małżeństwa bez konieczności udziału sądu. Za przyjęciem ustawy głosowało 242 posłów i posłanek, przeciw było 187, a dwie osoby wstrzymały się od głosu. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2027 roku.

Zmiany poparły kluby Koalicji Obywatelskiej, PSL, Lewicy, Polski 2050, Centrum oraz koło Razem. Przeciwny był w większości klub PiS, którego 170 posłów zagłosowało przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Rządowej propozycji nie poparli także posłowie Konfederacji.

Teraz ustawa trafi do Senatu.

Rozwód pozasądowy. Kto będzie mógł skorzystać?

Nowelizacja przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada, że rozwiązanie małżeństwa będzie mogło odbywać się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. To właśnie on będzie weryfikował, czy spełnione zostały wszystkie ustawowe przesłanki do rozwodu pozasądowego oraz dokonywał odpowiednich wpisów w rejestrze stanu cywilnego.

Z nowej procedury będą mogły skorzystać wyłącznie małżeństwa, które nie mają wspólnych małoletnich dzieci oraz w sytuacji, gdy żona nie jest w ciąży. Jak podkreślają autorzy ustawy, celem jest uproszczenie i przyspieszenie procesu rozwodowego w przypadkach, w których nie występują kwestie sporne dotyczące opieki nad dziećmi.

W trakcie prac parlamentarnych posłowie przyjęli pakiet poprawek zarekomendowanych przez Komisję nadzwyczajną ds. zmian w kodyfikacjach. Miały one charakter doprecyzowujący i legislacyjny. Jedna z najważniejszych poprawek dotyczyła terminu wejścia w życie nowych przepisów. Ostatecznie ustalono, że nowe prawo zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku, a nie - jak pierwotnie planowano - po 12 miesiącach od ogłoszenia.