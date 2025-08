Tragiczne doniesienia ze Strefy Gazy. Ciężarówka wioząca żywność przewróciła się na tłum, w efekcie czego zginęło co najmniej 20 osób, a kilkanaście zostało rannych.

Ciężarówka z żywnością oblężona przez Palestyńczyków w Strefie Gazy (zdjęcie ilustracyjne) / MOHAMMED SABER / PAP/EPA

Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę w miejscowości Nusajrat w środkowej części Strefy Gazy. Ciężarówka przewożąca żywność przewróciła się na tłum, przygniatając ludzi. Zginęło co najmniej 20 osób, a kilkanaście zostało rannych.

Agencja AFP podała, powołując się na rzecznika palestyńskiej obrony cywilnej Mahmuda Bassala, że do wypadku doszło, ponieważ wyznaczona przez izraelską armię trasa przewozu wiodła do Nusajrat przez zbombardowaną wcześniej drogę.

Katarski portal Al-Araby Al-Jadeed poinformował za oświadczeniem palestyńskich służb prasowych, że armia izraelska "zmusza kierowców do korzystania z tras zatłoczonych przez głodnych cywilów, (co) prowadzi do ataków na te ciężarówki i konfiskaty ich zawartości".

Nie jest jasne, czy ciężarówka, która przewróciła się ostatniej nocy, dostarczała pomoc humanitarną.