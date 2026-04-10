Władze Libanu poinformowały o nawiązaniu pierwszego kontaktu telefonicznego z Izraelem. Rozmowa odbyła się w piątek w obecności ambasadorów obu krajów w Waszyngtonie oraz ambasadora USA w Libanie. To ważny krok w kierunku deeskalacji napięć na Bliskim Wschodzie.

Zniszczenia w Libanie po ataku Izraela / WAEL HAMZEH / PAP/EPA

Rząd Libanu poinformował, że rozmowa telefoniczna była częścią działań dyplomatycznych mających na celu zapewnienie zawieszenia broni i rozpoczęcie negocjacji, dodając, że obie strony zgodziły się na pierwsze spotkanie we wtorek w Departamencie Stanu USA, przy udziale USA.

Zawieszenie broni w Libanie. Jeden z warunków koniecznych

Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bager Ghalibaf oświadczył w piątek, że przed rozpoczęciem negocjacji pokojowych z USA konieczne jest wdrożenie dwóch wcześniej uzgodnionych punktów: zawieszenia broni w Libanie oraz odblokowania irańskich aktywów.

"Dwa z uzgodnionych przez strony działań nie zostały jeszcze zrealizowane: zawieszenie broni w Libanie oraz odblokowanie irańskich aktywów przed rozpoczęciem negocjacji. Te dwie kwestie muszą zostać załatwione przed rozpoczęciem negocjacji" - napisał Ghalibaf na platformie X.

Premier Pakistanu Shehbaz Sharif powiedział w piątek, że rozmowy pokojowe delegacji USA i Iranu, które mają się odbyć w sobotę w Islamabadzie, są kluczem do trwałego zawieszenia broni w konflikcie trwającym na Bliskim Wschodzie.

Potężny atak Izraela

Ministerstwo zdrowia w Bejrucie poinformowało w piątek, że w środę w największych atakach Izraela na Liban od początku amerykańsko-izraelskiej wojny z Iranem zginęło 357 osób, a 1223 osoby zostały ranne.

Według danych resortu od 2 marca w izraelskich atakach zginęły co najmniej 1953 osoby, a ponad 6303 odniosły obrażenia. Libańskie ministerstwo podkreśliło, że "liczby te nie są ostateczne", ponieważ trwają poszukiwania w gruzach i identyfikacja ofiar.

W wyniku izraelskich ataków ok. 1,2 mln mieszkańców południowego Libanu musiało opuścić swoje domy.

Na początku marca, dwa dni po rozpoczęciu przez USA i Izrael wojny przeciw Iranowi, wojska izraelskie zaczęły także operację w Libanie przeciwko mającej siedzibę w tym kraju proirańskiej organizacji Hezbollah.