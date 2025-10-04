Wojsko izraelskie dostało rozkaz wstrzymania działań ofensywnych w mieście Gaza, ale nadal prowadzi operacje obronne - poinformował w sobotę portal Times of Israel. Palestyńska obrona cywilna podała, że tego dnia doszło do kilkudziesięciu ataków na Strefę Gazy.

Smutny krajobraz w zniszczonej Gazie / MOHAMMED SABER / PAP/EPA

Nie koniec ataków powietrznych

Według Times of Israel armia izraelskia wstrzymała działania ofensywne w mieście Gaza, ale nadal prowadzi operacje obronne w Strefie Gazy, w tym "ataki powietrzne na źródła zagrożenia dla swoich sił".

Wojsko ostrzegło Palestyńczyków, by nie wracali jeszcze do miasta Gaza i nie zbliżali się do oddziałów izraelskich w Strefie Gazy. Żołnierze izraelscy nadal otaczają miasto Gaza i powrót tam jest bardzo niebezpieczny - powiedział rzecznik Awiczaj Adrai. Dodał, że obszar na północ od potoku Wadi Gaza jest "niebezpieczną strefą walk".

Rzecznik obrony cywilnej Mahmud Basal powiedział agencji AFP, że "noc była pełna przemocy". Armia izraelska przeprowadziła dziesiątki ataków na miasto Gaza i inne miejsca w Strefie Gazy - oznajmił. Zaznaczył, że ekipy ratunkowe nie są w stanie dotrzeć do wszystkich ofiar z powodu "czołgów i nieustannych bombardowań".

Szpital al-Maamadani w Gazie podał w sobotę rano, że przewieziono do niego ciała czterech osób oraz kilku rannych.

Reakcje na plan pokojowy Trumpa

Prezydent USA Donald Trump przedstawił w poniedziałek plan zakończenia wojny w Strefie Gazy. Propozycję zaakceptował premier Izraela Benjamin Netanjahu, zaś Hamas poinformował, że zaakceptował niektóre punkty planu, w tym uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników, ale inne wymagają dalszych ustaleń.

Plan Trumpa zakłada m.in. trwałe zakończenie walk, uwolnienie izraelskich zakładników w zamian za palestyńskich więźniów i zatrzymanych, zwiększenie pomocy humanitarnej i odbudowę palestyńskiego terytorium.

Wśród drażliwych kwestii wymienia się brak harmonogramu i dokładnych warunków opuszczenia Strefy Gazy przez wojska izraelskie oraz mglistą obietnicę utworzenia państwa palestyńskiego.