Najbliższej nocy będzie ślisko w wielu regionach Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed marznącymi opadami powodującymi gołoledź, a także oblodzeniem. Sprawdź, gdzie obowiązują alerty.

Ostrzeżenia IMGW / zdjęcie ilustracyjne / Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) / Shutterstock

Uwaga na gołoledź

Ostrzeżeniami przed opadami marznącymi objęte są województwa: mazowieckie, lubelskie i część woj. łódzkiego.

Na tych terenach prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Alerty utrzymają się do niedzielnego poranka.

Ostrzeżenia przed opadami marznącymi (na żółto) i komunikat meteorologiczny o opadach marznących (na czarno). Stan na godz. 22:45 w sobotę / Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW)

Ostrzeżenia przed oblodzeniem

Z kolei ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem są ważne od wieczora w sobotę lub północy w niedzielę. Dotyczą głównie południowego obszaru Polski.

Alerty obejmują obszar województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, a także części woj. łódzkiego, wielkopolskiego i lubuskiego

Ostrzeżenia pozostaną w mocy do poranka w niedzielę, a niektóre nawet do popołudnia. Na obszarze ich występowania IMGW prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie.

Ostrzeżenia przed oblodzeniem. Stan na godz. 22:45 w sobotę / Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW)

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.