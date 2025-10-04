Klaudia Zwolińska z brązowym medalem w konkurencji cross na mistrzostwach świata w kajakarstwie górskim w australijskim Penrith. To jej trzeci medal tej imprezy - wcześniej była najlepsza zarówno w kanadyjkach (C1), jak i kajakach (K1).

Klaudia Zwolińska / Adam Warżawa / PAP

26-latka z Nowego Sącza przed rokiem została wicemistrzynią olimpijską w K1, a w 2023 w tej specjalności miała brąz mistrzostw globu. W kanadyjkach i crossie nie odnosiła wcześniej większych sukcesów. Zawody w Australii były jednak jej popisem, a trzy medale, w tym dwa złote, są wydarzeniem bez precedensu.

Na olimpijskim torze w Penrith koło Sydney w crossie zwyciężyła wicemistrzyni olimpijska z Paryża Angele Hug z Francji, a druga była jej rodaczka Camille Prigent. Polka w czteroosobowym finale wyprzedziła Hiszpankę Maialen Chourraut.

Wśród mężczyzn również wygrał drugi zawodnik ubiegłorocznych igrzysk, Brytyjczyk Joseph Clarke. Najlepszy z Polaków - Mateusz Polaczyk - odpadł w ćwierćfinale i zajął 11. pozycję.

Cross był ostatnią konkurencją mistrzostw świata.