​Zawodnik MMA Denis Z., znany w środowisko jako "Bad Boy", został zatrzymany przez toruńskich policjantów - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Mężczyzna wpadł w ręce funkcjonariuszy wraz z dwiema osobami, w tym z 15-latkiem.

Policjanci zatrzymali trzy osoby / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Policjanci z Torunia interweniowali w związku z bójką, do której doszło przy ulicy Podgórskiej.

Po kilkunastu godzinach od tego zajścia funkcjonariusze ustalili i zatrzymali trzy osoby, w tym nastolatka. Wszyscy są podejrzani o udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi.

Policjanci zabezpieczyli u nich maczety, a także przedmioty przypominające broń.

Zatrzymani są dobrze znani toruńskim policjantom. To pseudokibice jednego z lokalnych klubów sportowych. Sam Denis Z. ma bardzo bogatą kartotekę kryminalną. Był już między innymi karany za rozbój, pobicie, zniszczenie mienia, a także znieważenie funkcjonariusza publicznego.

Zatrzymanym grozi 8 lat więzienia.

Przedmioty znalezione przy zatrzymanych / Policja

