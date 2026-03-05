Premier Włoch Giorgia Meloni poinformowała w czwartek, że jej kraj zamierza wysłać systemy obrony przeciwlotniczej krajom Zatoki Perskiej. To odpowiedź na ich prośbę związaną z atakami ze strony Iranu. Pociski i drony lecące z kierunku Iranu spadły w czwartek na terytorium lotniska w azerbejdżańskiej enklawie Nachiczewan. Irańska agencja ISNA podała, że Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zagroził w środę atakiem na izraelski ośrodek nuklearny w Dimonie. Prezydent USA Donald Trump ocenił powodzenie trwającej od soboty operacji izraelsko-amerykańskiej przeciwko Iranowi na 15 punktów w 10 punktowej skali. Śledź naszą relację z wydarzeń na Bliskim Wschodzie.
W obliczu eskalacji konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie udział piłkarskiej reprezentacji Iraku w międzykontynentalnym turnieju barażowym w Meksyku o awans do mistrzostw świata stanął pod dużym znakiem zapytania. Powodem jest chaos komunikacyjny wywołany konfliktem w sąsiednim Iranie, który został zaatakowany w sobotę przez USA i Izrael.
Do 1230 ofiar śmiertelnych wzrósł dotychczasowy bilans amerykańsko-izraelskich ataków na Iran, trwających od 28 lutego - podała w czwartek irańska państwowa agencja prasowa Tasnim.
Dzień wcześniej państwowe media przekazały, że od początku wojny w tym państwie zginęło 1045 osób. Nie wyjaśniono, czy dane te odnoszą się wyłącznie do cywilów, czy również do wojskowych.
Dwóch cywilów ucierpiało w czwartkowym ataku dronowym Iranu na szkołę i lotnisko w należącej do Azerbejdżanu eksklawie, Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej - podało MSZ w Baku.
Irańskie wojsko zaprzeczyło, jakoby wystrzeliło drony w stronę Azerbejdżanu - podały irańskie media. Z kolei ministerstwo spraw zagranicznych Azerbejdżanu ze swojej strony wezwało ambasadora Iranu Modżtabę Demirczilu. "Żądamy od Islamskiej Republiki Iranu, aby jak najszybciej przedstawiła wyjaśnienia w tej sprawie, przeprowadziła odpowiednie dochodzenie oraz podjęła pilne działania, które zapewnią, że takie ataki się nie powtórzą" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie MSZ.
Napięcia na Bliskim Wschodzie mogą zdecydowanie ograniczyć ruch turystyczny do krajów regionu i skłonić część podróżnych do wyboru innych kierunków, w tym Polski - powiedziała PAP wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Małgorzata Wilk-Grzywna.
Oceniła, że sytuacja geopolityczna pozostaje obecnie jednym z kluczowych czynników kształtujących ruch turystyczny. Konflikt na Bliskim Wschodzie wymusił zamknięcie przestrzeni powietrznej dla lotów cywilnych w wielu krajach tego regionu. Zaznaczyła także, że niepokoje mogą zdecydowanie ograniczyć wyjazdy do popularnych destynacji, takich jak Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Arabia Saudyjska.
Było dużo napięć w NATO, dyskusji, nawet ogromny konflikt Paryż-Waszyngton. A mimo wszystko, kiedy rozpoczął się ostrzał, obrona przeciwlotnicza i Francuzów, i Brytyjczyków, wszyscy wspierali Amerykanów - ocenił na antenie Radia RMF24 dr Aleksander Olech z portalu Defence24.
Dodał, że "Bliski Wschód nie powinien być dla nas dominujący" i "należy kontrolować sytuację na Ukrainie, bo to ona jest kluczowa dla Europy".
Amerykańskie dowództwo dementuje plotki mówiące, że w środę na terenie Iranu rozbił się myśliwiec F-15E sił USA.