Wiosna coraz śmielej daje nam znać, że zbliża się wielkimi krokami. Na leśnych wzgórzach Parku w Radojewie koło Poznania rozpoczęło się kwitnienie ranników. Złociste kwiaty tworzą efektowne łany, które można podziwiać jeszcze przez kilka najbliższych dni.

/ Materiały prasowe

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Ranniki zimowe należą do najwcześniej kwitnących roślin runa leśnego. W tym roku pojawiły się na przełomie lutego i marca, nieco później niż w poprzednich latach.

„W dwóch poprzednich latach informowaliśmy o pierwszych kwiatach ranników już na początku lutego. Tym razem zakwitły dopiero na przełomie lutego i marca. Tegoroczna, bardziej ‘zimowa’ zima przesunęła więc początki wiosennej wegetacji” – wyjaśnia Ada Bończyk z Regionalej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Kwiaty ranników potrafią wytwarzać niewielkie ilości ciepła, co pozwala im przebijać się przez śnieg. Otwierają się tylko w słoneczne dni, a przy chłodniejszej i pochmurnej pogodzie pozostają zamknięte, zachowując świeżość nawet przez kilka tygodni. Gdy temperatura przekroczy około 10 stopni Celsjusza, rośliny szybko przekwitają.

/ Materiały prasowe

Park w Radojewie – miejsce pełne przyrodniczych atrakcji

Spacerując po zabytkowym Parku w Radojewie, można zobaczyć złocisty dywan kwiatów na tle wczesnowiosennego krajobrazu.

To nie jedyna atrakcja tego miejsca. Wiosną na tzw. Kokoryczowym Wzgórzu pojawiają się kolejne rośliny, takie jak kokorycze, zawilce, fiołki i przylaszczki.



Park w Radojewie powstał na początku XIX wieku jako część letniej rezydencji rodziny von Treskow. Prawdopodobnie już wtedy posadzono tu pierwsze ranniki, które nie występują naturalnie w Polsce – pochodzą bowiem z południowej Europy.

Obecnie park znajduje się pod opieką Nadleśnictwa Łopuchówko i leży w granicach obszaru Natura 2000 „Biedrusko”. Ze względu na wysokie walory przyrodnicze został wyłączony z użytkowania gospodarczego jako tzw. ekosystem reprezentatywny.

