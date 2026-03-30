Rzecznik irańskiego ministerstwa spraw zagranicznych Esmaeil Baghaei powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej, że 15-punktowy plan pokojowy przedstawiony przez Stany Zjednoczone jest "wygórowany, nierealny i bezpodstawny". Zdementował tym samym słowa Donalda Trumpa, że Iran zgodził się na "większość" żądań.
Esmaeil Baghaei powiedział na konferencji prasowej, że 15-punktowy plan pokojowy przedstawiony przez Stany Zjednoczone jest "w dużej mierze wygórowany, nierealny i bezpodstawny" i obecnie nie toczą się żadne bezpośrednie negocjacje między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Jak zaznaczył, wszelkie informacje przekazywane są wyłącznie za pośrednictwem mediatorów.
Do tej pory nie prowadziliśmy bezpośrednich negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi - powiedział rzecznik, cytowany przez państwową agencję IRNA.