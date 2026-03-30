Rzecznik dodał, że Iran nie brał ostatnio udziału w żadnych spotkaniach organizowanych przez Pakistan z krajami regionu, bo odbywają się one w formule, na którą Teheran nie wyraził zgody. Spotkania, które Pakistan organizuje z krajami sąsiednimi, odbywają się w ramach wypracowanych przez niego zasad, my w tym nie uczestniczymy - powiedział.

W weekend Pakistan zadeklarował gotowość do organizacji rozmów między USA a Iranem "w nadchodzących dniach". Deklaracja ta padła po spotkaniu przedstawicieli czterech państw w stolicy kraju, Islamabadzie, z udziałem ministrów spraw zagranicznych krajów regionu.

Na razie stanowiska Iranu i USA pozostają rozbieżne, a perspektywa bezpośrednich negocjacji wydaje się odległa.

Donald Trump: Dali nam większość punktów

Podczas niedzielnej rozmowy z dziennikarzami na pokładzie Air Force One prezydent USA podkreślił, że zarówno pośrednie, jak i bezpośrednie rozmowy z Iranem idą "skrajnie dobrze".

Dali nam większość z punktów (...) Oni zgadzają się z nami co do planu. Zaoferowaliśmy 15 rzeczy i w większości (się zgodzili). Zwrócimy się o parę innych rzeczy - relacjonował Trump, bez podawania szczegółów.

Dodał, że w geście dobrej woli Iran przepuścił przez cieśninę Ormuz 10 tankowców, a kolejne 20 ma otrzymać zgodę na tranzyt.

Zastrzegł jednak, że rozmowy mogą zakończyć się niepowodzeniem i wskazał, że rozważa zajęcie przez wojska USA wyspy Chark, będącej głównym terminalem eksportowym irańskiej ropy naftowej. Prezydent Donald Trump otwarcie mówi o możliwości zajęcia wyspy, co mogłoby odciąć Iran od kluczowych dochodów i wywołać globalny kryzys na rynku ropy.