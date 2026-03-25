​Szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi ogłosił w środę, że jego państwo zamierza dalej walczyć z USA i Izraelem. W wywiadzie dla państwowej telewizji zaprzeczył, by trwały rokowania pokojowe z USA. "Takie negocjacje byłyby przyznaniem się do porażki" - zaznaczył.

Donald Trump twierdzi, że USA prowadzą negocjacje z Iranem, ale Teheran nie potwierdza tych słów

Szef irańskiej dyplomacji stwierdził, że wymiana wiadomości przez mediatorów "nie oznacza negocjacji z USA". Teraz nasze stanowisko to kontynuacja oporu. (...) Nie zamierzamy negocjować, jak dotąd nie odbyły się żadne negocjacje, nasze stanowisko jest tutaj bardzo zasadnicze (...). Mówienie teraz o negocjacjach byłoby przyznaniem się do porażki - podkreślił Aragczi.

Dodał, że przedstawiciele Stanów Zjednoczonych przekazali wiadomość, którą przekazano także najwyższym irańskim władzom, a one z kolei "ogłoszą im swoje stanowisko, jeżeli zajdzie taka potrzeba".

Propozycja rozejmu? USA przekazały Iranowi plan zakończenia wojny

USA przekazały Iranowi za pośrednictwem Pakistanu plan zakończenia wojny, którą Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły 28 lutego - poinformowały w poniedziałek media. Plan ten zawiera piętnaście punktów.

Propozycja nie została upubliczniona, ale według przecieków obejmuje m.in. rezygnację Iranu z programu nuklearnego, oddanie przez to państwo już wzbogaconego uranu, ograniczenie irańskiego arsenału rakietowego czy otwarcie cieśniny Ormuz. W zamian USA miałyby znieść sankcje na Iran.

"Iran zostanie uderzony mocniej niż kiedykolwiek wcześniej"

Według mediów Teheran nie zareagował na tę wiadomość pozytywnie i wysunął własne żądania. Z kolei rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała w środę, że doniesienia o 15-punktowym planie są tylko częściowo prawdziwe. Podkreśliła jednak, że jeżeli Iran nie zaakceptuje "realiów obecnej sytuacji, jeśli nie zrozumie, że został pokonany militarnie, prezydent Trump dopilnuje, aby został uderzony mocniej niż kiedykolwiek wcześniej".

Aragczi w środowym wystąpieniu zaznaczył, że cieśnina Ormuz jest zamknięta tylko dla wrogów Iranu. Po wybuchu wojny ataki sił irańskich na statki i groźby kolejnych uderzeń niemal całkowicie sparaliżowały transport przez ten kluczowy dla handlu ropą i gazem akwen.