Iran zaatakował izraelskie miasto Dimona, w pobliżu którego znajduje się kluczowe centrum badań jądrowych. Wcześniej Teheran zarzucił Stanom Zjednoczonym i Izraelowi uderzenie na kompleks nuklearny w Natanz w środkowej części Iranu.
- Iran zaatakował miasto Dimona na południu Izraela, raniąc co najmniej 47 osób.
- Nieopodal Dimony znajduje się centrum badań jądrowych, które jest uważane za element niezadeklarowanego izraelskiego programu zbrojeń jądrowych.
W sobotę miasto Dimona na południu Izraela stało się celem irańskiego ataku rakietowego. Według służb ratowniczych, które cytuje portal Times of Israel, pocisk balistyczny z dużą głowicą bojową uderzył w jeden z budynków, uszkadzając również okoliczne zabudowania.
Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, które udzieliły pomocy poszkodowanym i zabezpieczyły teren.