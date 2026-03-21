Iran zaatakował izraelskie miasto Dimona, w pobliżu którego znajduje się kluczowe centrum badań jądrowych. Wcześniej Teheran zarzucił Stanom Zjednoczonym i Izraelowi uderzenie na kompleks nuklearny w Natanz w środkowej części Iranu.

W sobotę miasto Dimona na południu Izraela stało się celem irańskiego ataku rakietowego. Według służb ratowniczych, które cytuje portal Times of Israel, pocisk balistyczny z dużą głowicą bojową uderzył w jeden z budynków, uszkadzając również okoliczne zabudowania.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, które udzieliły pomocy poszkodowanym i zabezpieczyły teren.

Magen David Adom, izraelska organizacja ratownictwa medycznego, informuje, że w wyniku ataku rannych zostało 47 osób. Wśród poszkodowanych jest 12-latek, który został trafiony odłamkiem; stan chłopca jest poważny.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać lecącą irańską rakietę i próbujący ją zestrzelić izraelski pocisk przechwytujący. Finalnie izraelskiej obronie powietrznej nie udało się zneutralizować zagrożenia, co - jak przyznają Siły Obronne Izraela - "zostanie zbadane".

"Odpowiedź" Iranu

Dimona leży ok. 35 kilometrów na zachód od Morza Martwego. Nieopodal miasta znajduje się Centrum Badań Jądrowych im. Szimona Peresa na pustyni Negew, potocznie znane jako Reaktor Dimona, które jest uważane za element niezadeklarowanego izraelskiego programu zbrojeń jądrowych (Izrael, który nie jest stroną układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, nie potwierdza ani nie zaprzecza, że posiada broń jądrową).

Times of Israel pisze, że według Teheranu atak na Dimonę jest "odpowiedzią" na wcześniejszy izraelsko-amerykański atak na kompleks nuklearny Natanz w środkowej części Iranu. Siły Obronne Izraela zaprzeczyły tym twierdzeniom, zaznaczając, że nie zaatakowały irańskiego centrum jądrowego.

Już wcześniej, na początku marca, Teheran zagroził atakiem na obiekty w Dimonie, jeśli Izrael i Stany Zjednoczone będą dążyć do zmiany reżimu Iranie - doniosła agencja prasowa ISNA, powołująca się na irańskiego przedstawiciela wojskowego.

Zobacz również: