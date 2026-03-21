Iran zaatakował izraelskie miasto Dimona, w pobliżu którego znajduje się kluczowe centrum badań jądrowych. Wcześniej Teheran zarzucił Stanom Zjednoczonym i Izraelowi uderzenie na kompleks nuklearny w Natanz w środkowej części Iranu.

Centrum Badań Jądrowych im. Szimona Peresa na pustyni Negew znajdujące się w pobliżu Dimony (zdjęcie z początku XXI wieku) / STRINGER / PAP/EPA

Iran zaatakował miasto Dimona na południu Izraela, raniąc co najmniej 47 osób.

Nieopodal Dimony znajduje się centrum badań jądrowych, które jest uważane za element niezadeklarowanego izraelskiego programu zbrojeń jądrowych.

W sobotę miasto Dimona na południu Izraela stało się celem irańskiego ataku rakietowego. Według służb ratowniczych, które cytuje portal Times of Israel, pocisk balistyczny z dużą głowicą bojową uderzył w jeden z budynków, uszkadzając również okoliczne zabudowania.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, które udzieliły pomocy poszkodowanym i zabezpieczyły teren.