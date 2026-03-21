Pentagon prowadzi szczegółowe przygotowania do ewentualnej operacji sił lądowych USA w Iranie. Taką informację przekazała stacja CBS News, powołując się na anonimowe źródła. Według nich omawiano m.in., dokąd skierować zatrzymanych irańskich żołnierzy.

Zdj. ilustracyjne

Według źródeł CBS News prezydent USA Donald Trump rozważa, czy rozmieścić amerykańskie siły lądowe w regionie, a wysokiej rangi dowódcy złożyli konkretne prośby, przygotowując się do takiego wariantu. Nie wiadomo, pod jakim warunkiem Trump wyda rozkaz wykorzystania sił.

Wojsko przeprowadziło też spotkania poświęcone przygotowaniom do tego, jak zorganizować potencjalne zatrzymania irańskich żołnierzy i członków sił paramilitarnych. Rozmawiano o tym, dokąd Irańczycy zostaliby skierowani - przekazały źródła.

Trump konsekwentnie zaprzecza informacjom o wysłaniu wojsk do Iranu

W czwartek Trump powiedział, że nie wysyła wojsk do Iranu. Nie, nigdzie nie wysyłam wojsk. Gdybym wysyłał, na pewno bym ci nie powiedział, ale nie wysyłam wojsk - podkreślił.



Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt zaznaczyła w oświadczeniu, że "zadaniem Pentagonu są przygotowania się w taki sposób, aby dać naczelnemu dowódcy maksymalną swobodę działania". Dodała, że "nie oznacza to, że prezydent podjął już decyzję". Jak powiedział wczoraj w Gabinecie Owalnym, nie planuje obecnie wysyłania wojsk lądowych w żadne miejsce - oznajmiła.



