Świat obiegła zadziwiająca informacja o ujawnieniu pozycji francuskiego lotniskowca Charles de Gaulle. Francuski żołnierz o imieniu Athur przypadkowo odkrył dla obserwatorów położenie jednostki, gdy aplikacja do biegania Strava pokazała trasę jego biegu.

Francuski oficer ujawnia lokalizację lotniskowca przez aplikację Strava / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Informację jako pierwszy podał serwis "Le Monde", donosząc, że żołnierz znany jako Arthur zarejestrował 35-minutowy bieg na pokładzie lotniskowca Charles de Gaulle, używając smartwatcha. Dane z biegu, opublikowane na Stravie, stworzyły mapę pokazującą lokalizację statku, który znajdował się na północny zachód od Cypru.

W oświadczeniu dla agencji prasowej AFP francuskie siły zbrojne potwierdziły, że incydent nie był zgodny z obowiązującymi instrukcjami i zapowiedziały podjęcie odpowiednich działań, jeśli raport się potwierdzi niezgodność z procedurami.

Lotniskowiec jest częścią grupy uderzeniowej relokowanej z Morza Bałtyckiego i rozmieszczonej na wschodnim Morzu Śródziemnym w odpowiedzi na napięcia związane z wojną w Iranie.

Na pokładzie Charles de Gaulle znajdują się myśliwce, samoloty zwiadowcze i helikoptery, ale prezydent Emmanuel Macron określił tę obecność jako "ściśle defensywną".