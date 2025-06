Od ponad 24 godzin trwa wymiana ognia pomiędzy Iranem a Izraelem. Wieczorem irańska armia wystrzeliła trzy serie rakiet w kierunku izraelskiego terytorium. Pociski spadły w Jerozolimie i Tel Awiwie. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezwał Izrael i Iran do deeskalacji. Cały czas zbieramy dla Was informacje na temat tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Słuchajcie Faktów RMF FM i śledźcie naszą relację na żywo na RMF24.pl.

Izrael, niedaleko Tel Awiwu, 14 czerwca; izraelskie ekipy ratunkowe na miejscu, gdzie irańskie rakiety balistyczne uderzyły w budynki mieszkalne / PAP/EPA/ABIR SULTAN / PAP Izrael zaatakował dziesiątki celów wojskowych w Iranie 13 czerwca - w nocy z czwartku na piątek, po godz. 3 czasu polskiego.

Władze w Jerozolimie deklarują, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Izrael oskarża Iran o przyspieszenie prac nad produkcją broni atomowej.

Iran w piątek wieczorem dokonał odwetowego ataku na Izrael. Irańska armia wystrzeliła trzy serie rakiet w kierunku izraelskiego terytorium. Słychać było w Jerozolimie i Tel Awiwie.

W nocy z piątku na sobotę i w sobotę rano Iran przeprowadził kolejne serie ataków na Izrael. Są zabici i ranni. Z kolei Izrael zaatakował lotnisko Mehrabad w Teheranie.

W nocy z piątku na sobotę i w sobotę rano Iran przeprowadził kolejne serie ataków na Izrael. Są zabici i ranni. Z kolei Izrael zaatakował lotnisko Mehrabad w stolicy Iranu, Teheranie, na którym stacjonują samoloty bojowe irańskich sił powietrznych. Sekretarz generalny ONZ wezwał oba kraje do deeskalacji. Dwie osoby zginęły w wyniku uderzenia rakiety w środkowej części Izraela - podała AP. / PAP/EPA/ALAA BADARNEH / PAP / PAP/EPA/ABIR SULTAN / PAP 07:01 Chiny potępiają naruszanie przez Izrael suwerenności, bezpieczeństwa i integralności terytorialnej Iranu oraz wzywają do natychmiastowego zaprzestania wszelkich ryzykownych działań militarnych - oświadczył stały przedstawiciel Chin przy ONZ Fu Cong, cytowany w sobotę przez agencję Xinhua. 07:00 "Regionalne bazy dowolnego kraju trzeciego, wspierającego Izrael w obronie przeciwko irańskiemu atakowi, staną się naszym celem" - zapowiedział w piątek wysoki rangą przedstawiciel władz Iranu, cytowany przez amerykańską stację CNN. Wcześniej tego dnia źródła amerykańskie i izraelskie przekazały m.in. CNN, że amerykańskie siły pomogły w przechwyceniu irańskich pocisków, którymi Teheran zaatakował Izrael. 06:59 O tym, co działo się w piątek na linii Izrael-Iran można przeczytać TUTAJ . Magdalena Olejnik