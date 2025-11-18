Jest decyzja Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie planu Donalda Trumpa dla Strefy Gazy. Rada przyjęła rezolucję głosami 13 krajów, a dwa pozostałe - Rosja i Chiny - wstrzymały się od głosu.

Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję popierającą plan prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczący przyszłości Strefy Gazy.

Za rezolucją głosowało 13 krajów, natomiast Rosja i Chiny wstrzymały się od głosu.

Dokument przewiduje powołanie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych (ISF), które mają odpowiadać za bezpieczeństwo granic Strefy Gazy z Izraelem i Egiptem oraz chronić ludność cywilną i strefy humanitarne.

Ambasador USA przy ONZ Mike Waltz nazwał rezolucję "historyczną i konstruktywną" oraz podkreślił, że rozpoczyna nowe rozdanie na Bliskim Wschodzie. Dzisiejsza rezolucja to kolejny znaczący krok w stronę stabilnej Strefy Gazy, która będzie mogła prosperować, i środowiska, które pozwoli Izraelowi na życie w bezpieczeństwie - oświadczył Waltz, cytowany przez AP.

Zgodnie z 20-punktowym planem prezydenta USA Strefą Gazy zarządzać ma apolityczna administracja palestyńska, nadzorowana przez Radę Pokoju, której przewodzić miałby Trump.

Rezolucja stwierdza, że wraz z demilitaryzacją i odbudową Strefy Gazy oraz reformą Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu Jordanu "mogą wreszcie powstać warunki dla wiarygodnej ścieżki do samostanowienia i państwowości Palestyny".

Hamas odrzucił w poniedziałek propozycję rozbrojenia, zawartą w amerykańskim projekcie rezolucji. Palestyńskie ugrupowanie argumentuje, że rozbrojenie byłoby pogwałceniem "prawa do oporu" oraz "próbą poddania Strefy Gazy władzy międzynarodowej".

Rosja, która wstrzymała się od głosu, zaproponowała własny projekt rezolucji, w którym zawarto propozycję utworzenia ISF, ale nie pojawiły się tam odniesienia do Rady Pokoju.

