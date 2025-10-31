Wspierany przez Iran libański Hezbollah intensywnie odbudowuje swój arsenał i stan osobowy, ignorując warunki rozejmu z Izraelem – informuje „Wall Street Journal”, powołując się na źródła wywiadowcze. Działania te mogą doprowadzić do wznowienia konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Według doniesień "Wall Street Journal", Hezbollah uzupełnia zapasy rakiet, pocisków przeciwpancernych oraz amunicji artyleryjskiej. Uzbrojenie trafia do Libanu morskimi szlakami przemytniczymi, prowadzącymi przez porty i kontrolowane przez ugrupowanie obszary Syrii. Część broni produkowana jest również lokalnie przez sam Hezbollah.

Zgodnie z porozumieniem, Liban zobowiązał się do rozbrojenia Hezbollahu. Rozejm, wynegocjowany przy udziale dyplomacji amerykańskiej i francuskiej, zakończył konflikt wywołany ostrzałem Izraela przez Hezbollah po ataku Hamasu w październiku 2023 roku. Mimo to, jak podkreśla "WSJ", działania rozbrojeniowe przynoszą efekty jedynie w południowych regionach Libanu, które ucierpiały podczas izraelskiej ofensywy. W rejonach, gdzie Hezbollah ma silne wpływy - m.in. na południowych przedmieściach Bejrutu i w dolinie Bekaa - postępów nie widać.

Liban stoi przed poważnym dylematem. Armia libańska jest słabsza od Hezbollahu, a zdecydowane działania przeciwko ugrupowaniu mogłyby doprowadzić do buntu szyickiej ludności i ponownej wojny domowej. Ekspertka ds. Bliskiego Wschodu, Randa Slim, podkreśla, że wojsko nie jest gotowe na konfrontację z Hezbollahem.

Rosnąca presja ze strony Izraela

Izrael, który przekazał Libanowi informacje wywiadowcze, coraz mocniej naciska na całkowite rozbrojenie Hezbollahu. Amerykański ambasador w Turcji, Tom Barrack, ostrzegł, że jeśli Bejrut nie podejmie działań, Izrael może zdecydować się na jednostronną interwencję.

Rząd Benjamina Netanjahu już w ostatnich dniach pokazał, że jest gotów do natychmiastowej interwencji. Tak stało się w momencie, gdy Izrael uznał, że Hamas złamał warunki rozejmu. Na Gazę uderzyło wówczas izraelskie lotnictwo w miażdżącym ataku.

Według arabskich służb wywiadowczych, Hezbollah powraca do zdecentralizowanej struktury działania, znanej z lat 80. XX wieku. "Hezbollah nie czuje się pokonany. Wierzy, że może się odrodzić, a Iran pozostanie jego sojusznikiem" - ocenia Randa Slim.