Joe Biden, były prezydent USA, pochwalił Donalda Trumpa i jego zespół za doprowadzenie do osiągnięcia porozumienia w sprawie Strefy Gazy. W nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu zamieścił długi wpis. Wyrazy uznania złożył też inny były prezydent - Bill Clinton. Trump oraz przywódcy Egiptu, Turcji i Kataru podpisali w poniedziałek w egipskim kurorcie Szarm el-Szejk plan pokojowy dla Strefy Gazy. "Jestem głęboko wdzięczny i odczuwam ulgę, że nadszedł ten dzień" - napisał Biden.
- Joe Biden wyraził ulgę i wdzięczność za powrót ostatnich 20 zakładników oraz nadzieję na odbudowę życia cywilów w Strefie Gazy.
- Podkreślił, że droga do porozumienia była trudna, ale jego administracja intensywnie pracowała nad pokojem, doceniając również rolę Donalda Trumpa i jego zespołu.
- Bill Clinton również pochwalił wysiłki Trumpa i innych zaangażowanych w regionie.
- Donald Trump przyjął pochwały z humorem, zaznaczając, że zawsze dobrze dogadywał się z Clintonem.
- Magazyn "Time" widzi w porozumieniu potencjalny punkt zwrotny dla Bliskiego Wschodu i "sztandarowe" osiągnięcie Trumpa w drugiej kadencji.
- Palestyńska społeczność w USA podchodzi natomiast z ostrożnością do obietnic pokoju i roli Trumpa w całym procesie.
- Co dokładnie napisał Joe Biden? Co dalej ma się wydarzyć na Bliskim Wschodzie? O tym przeczytasz poniżej.
"Czuję dużą wdzięczność i ulgę, że ten dzień nadszedł, w związku z ostatnimi 20 żyjącymi zakładnikami, którzy przeszli przez niewyobrażalne piekło i w końcu wrócili do swoich rodzin i ukochanych, w związku z cywilami w Strefie Gazy, którzy doświadczyli niezmierzonych strat i w końcu będą mieli szansę, by odbudować swoje życie" - napisał Joe Biden na platformie X.
Jak dodał, "droga do tego porozumienia nie była łatwa". "Moja administracja pracowała nieugięcie nad powrotem zakładników do domu, przyniesieniem ulgi palestyńskim cywilom i zakończeniem wojny. Wyrażam uznanie dla prezydenta Trumpa i jego zespołu za ich pracę na rzecz doprowadzenia do zawarcia nowego porozumienia o zawieszeniu broni"- czytamy we wpisie byłego prezydenta. Ocenił, że teraz Bliski Wschód jest na ścieżce ku pokojowi.