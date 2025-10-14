Były sekretarz stanu Antony Blinken ocenił w poniedziałek, że plan pokojowy Trumpa dla Strefy Gazy jest oparty o plan opracowany przez administrację Bidena, której był częścią.

Trumpa pochwalił też inny były prezydent - Bill Clinton. "Prezydent Trump i jego administracja, Katar i inni gracze w regionie zasługują na duże wyrazy uznania za to, że sprawili, że wszystkie strony pozostały zaangażowane aż do osiągnięcia porozumienia" - napisał na portalu X.

Prezydent Trump w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One przyznał, że to "bardzo miłe". Pomyślałem, że to bardzo miłe, w zasadzie. I co on robi? Mówi prawdę - powiedział Trump w drodze powrotnej z Bliskiego Wschodu do Waszyngtonu. Dodał też, że zawsze dobrze dogadywał się z Clintonem.

Trump po raz kolejny znalazł się na okładce magazynu "Time"

"Porozumienie może stać się sztandarowym osiągnięciem drugiej kadencji Trumpa i może oznaczać strategiczny punkt zwrotny dla Bliskiego Wschodu" - pisze magazyn "Time". Media w USA szeroko komentują proces pokojowy pod przywództwem amerykańskiego prezydenta, informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Palestyńczycy mieszkający w USA mają jednak na razie ostrożnie podchodzić do obietnicy pokoju na Bliskim Wschodzie i roli samego Donalda Trumpa w procesie pokojowym.