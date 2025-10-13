10:09

Media z Izraela podają, że Hamas przekazał Czerwonemu Krzyżowi 13 ostatnich izraelskich zakładników.

09:57

Konwój Czerwonego Krzyża oczekuje w południowej Strefie Gazy w wyznaczonym punkcie na drugą wymianę zakładników. Wkrótce spodziewane jest przekazanie kolejnej grupy izraelskich zakładników przez zbrojne ramię Hamasu - podaje Reuters.

09:54

Jeden z uwolnionych zakładników to Gali Berman. 28-latek porwany przez Hamas 7 października 2023 roku z kibucu Kfar Aza. Wraz z nim uprowadzony został także jego brat bliźniak, Ziv. Obaj pracowali jako technicy oświetlenia i dźwięku.

W oficjalnym komunikacie czytamy: "Byli sobie bardzo bliscy, niemal nierozłączni, ale trzymani oddzielnie w okrutnej niewoli."

Przyjaciele opisują go jako osobę serdeczną i otwartą, której powitanie "Shalom" rozbrzmiewało w całym biurze.

"Jego rodzina walczyła z pasją o jego bezpieczny powrót, dbając o to, by jego imię było żywe w kontaktach publicznych i dyplomatycznych" - podkreślono w komunikacie.

09:18

Urzędnik zaangażowany w operację przekazał Agencji Reutera, że drugi konwój Czerwonego Krzyża porusza się po Strefie Gazy, aby odebrać izraelskich zakładników od zbrojnego skrzydła Hamasu w drugim punkcie wymiany

09:16

Jednym z uwolnionych jest Omri Miran - 48-letni mieszkaniec kibucu Nahal Oz, który został porwany przez Hamas 7 października 2023 roku ze swojego domu, na oczach rodziny. Jest mężem Lishay, razem wychowują dwie małe córki.

"W opublikowanych przez Hamas nagraniach wideo widać było Omriego w dramatycznych warunkach, błagającego o możliwość powrotu do domu" - czytamy na oficjalnym koncie prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela.

Mężczyzna jest mężem i ojcem.