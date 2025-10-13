Hamas przekazał Czerwonemu Krzyżowi 13 ostatnich izraelskich zakładników - podaje Reuters. Łącznie do Izraela ma wrócić 20 osób. W Tel Awiwie na powrót porwanych czekają tłumy mieszkańców z flagami Izraela.
- Do godz. 12 Hamas powinien uwolnić wszystkich 20 żywych i wydać ciała 28 zabitych zakładników.
- Następnie Izrael zwolni 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i 1700 mieszkańców Strefy Gazy.
- W Izraelu wylądował Donald Trump.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył, że Hamas zgodzi się na rozbrojenie. Słowa te padły, gdy przybył do izraelskiego parlamentu, by wygłosić przemówienie. Odpowiadając na pytania dziennikarzy przed rozpoczęciem wystąpienia, Trump potwierdził, że wojna się zakończyła.
Opublikowano zdjęcia pierwszych uwolnionych zakładników!