Hamas przekazał Czerwonemu Krzyżowi 13 ostatnich izraelskich zakładników - podaje Reuters. Łącznie do Izraela ma wrócić 20 osób. W Tel Awiwie na powrót porwanych czekają tłumy mieszkańców z flagami Izraela.

  • Do godz. 12 Hamas powinien uwolnić wszystkich 20 żywych i wydać ciała 28 zabitych zakładników.
  • Następnie Izrael zwolni 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i 1700 mieszkańców Strefy Gazy.
  • W Izraelu wylądował Donald Trump.
10:25

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył, że Hamas zgodzi się na rozbrojenie. Słowa te padły, gdy przybył do izraelskiego parlamentu, by wygłosić przemówienie. Odpowiadając na pytania dziennikarzy przed rozpoczęciem wystąpienia, Trump potwierdził, że wojna się zakończyła.

10:24

Opublikowano zdjęcia pierwszych uwolnionych zakładników!

10:09

Media z Izraela podają, że Hamas przekazał Czerwonemu Krzyżowi 13 ostatnich izraelskich zakładników.

09:57

Konwój Czerwonego Krzyża oczekuje w południowej Strefie Gazy w wyznaczonym punkcie na drugą wymianę zakładników. Wkrótce spodziewane jest przekazanie kolejnej grupy izraelskich zakładników przez zbrojne ramię Hamasu - podaje Reuters.

09:54

Jeden z uwolnionych zakładników to Gali Berman. 28-latek porwany przez Hamas 7 października 2023 roku z kibucu Kfar Aza. Wraz z nim uprowadzony został także jego brat bliźniak, Ziv. Obaj pracowali jako technicy oświetlenia i dźwięku.

W oficjalnym komunikacie czytamy: "Byli sobie bardzo bliscy, niemal nierozłączni, ale trzymani oddzielnie w okrutnej niewoli."

Przyjaciele opisują go jako osobę serdeczną i otwartą, której powitanie "Shalom" rozbrzmiewało w całym biurze.

"Jego rodzina walczyła z pasją o jego bezpieczny powrót, dbając o to, by jego imię było żywe w kontaktach publicznych i dyplomatycznych" - podkreślono w komunikacie.

09:18

Urzędnik zaangażowany w operację przekazał Agencji Reutera, że drugi konwój Czerwonego Krzyża porusza się po Strefie Gazy, aby odebrać izraelskich zakładników od zbrojnego skrzydła Hamasu w drugim punkcie wymiany 

09:16

Jednym z uwolnionych jest Omri Miran - 48-letni mieszkaniec kibucu Nahal Oz, który został porwany przez Hamas 7 października 2023 roku ze swojego domu, na oczach rodziny. Jest mężem Lishay, razem wychowują dwie małe córki.

"W opublikowanych przez Hamas nagraniach wideo widać było Omriego w dramatycznych warunkach, błagającego o możliwość powrotu do domu" - czytamy na oficjalnym koncie prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela.

Mężczyzna jest mężem i ojcem.

08:58

Zaraz po oficjalnym powitaniu przez prezydenta i premiera Izraela, Donald Trump uda się do Knesetu, czyli izraelskiego parlamentu. Tam wygłosi przemówienie dotyczące porozumienia między Izraelem a Hamasem, które zakończyło trwającą od dwóch lat wojnę w Strefie Gazy. Wszystko odbędzie się podczas nadzwyczajnej sesji parlamentu. W jej trakcie, oprócz premiera Beniamina Netanjahu, przemawiać będzie także lider izraelskiej opozycji. Tam również dojdzie do spotkania z rodzinami izraelskich zakładników uwolnionych dziś przez Hamas. Za kilka godzin Donald Trump opuści Izrael i poleci do Szarm el-Szejk w Egipcie, gdzie odbędzie się szczyt poświęcony pokojowi na Bliskim Wschodzie.

08:53

Zakładnicy są w drodze do punktu przyjęcia w południowym Izraelu, gdzie spotkają się ze swoimi rodzinami - podała armia Izraela. "Siły IDF są przygotowane na przyjęcie kolejnych zakładników, którzy mają zostać przekazani Czerwonemu Krzyżowi w późniejszym czasie" - przekazano.

08:44

Air Force One z Donaldem Trumpem wylądował na lotnisku Ben Guriona.

08:42

Izraelskie Siły Zbrojne poinformowały, że siedmiu zakładników uwolnionych przez Hamas przekroczyło granicę Izraela.

08:13

Według mediów izraelskich uwolnieni to: Matan Angrest, Gali Berman, Ziw Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran i Guy Gilboa-Dallal. Wszyscy zostali porwani podczas ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 r. i spędzili w niewoli 738 dni.

08:05

Izraelskie wojsko potwierdziło, że Hamas przekazał Czerwonemu Krzyżowi pierwszych siedmiu z 20 izraelskich zakładników, którzy mają zostać zwolnieni w poniedziałek. Dodano, że uwolnieni zostaną teraz przekazani izraelskim żołnierzom stacjonującym w Strefie Gazy.

07:29

Siedmiu izraelskich zakładników w Strefie Gazy zostało przekazanych pod opiekę Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża - poinformował agencję Reuters urzędnik zaangażowany w operację.

07:23

Czerwony Krzyż ogłosił rozpoczęcie "wielofazowej operacji" mającej na celu nadzorowanie uwolnienia zakładników i więźniów w ramach zawieszenia broni w Strefie Gazy - poinformował dziennikarz AP, Jon Gambrell.

06:57

Prezydent USA Donald Trump odwiedzi w poniedziałek Izrael. W czasie krótkiej wizyty spotka się z przywódcami tego państwa, a także rodzinami zakładników Hamasu oraz wygłosi przemówienie w Knesecie, izraelskim parlamencie.

Trump ma przylecieć na lotnisko Ben Guriona o godz. 9.20 (godz. 8.20 w Polsce) i odlecieć o godz. 13. Powita go prezydent Icchak Hercog i premier Benjamin Netanjahu.

06:55

Pierwsza grupa porwanych zostanie uwolniona o godz. 8 ze środkowej części Strefy Gazy, druga o godz. 10 z położonego na południu miasta Chan Junus - poinformowała stacja Kanał 12.

06:42

Pierwsza faza zaproponowanego przez Trumpa porozumienia zakłada zawieszenie walk, wymianę izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów, częściowe wycofanie się izraelskich wojsk i zwiększenie napływu pomocy humanitarnej.

Izraelskie wojska miały w ciągu 24 godzin wycofać się na ustaloną linię wewnątrz Strefy Gazy. Według mediów Izrael będzie kontrolować 53 proc. palestyńskiego terytorium i opuści okolice obleganego wcześniej miasta Gazy. Obecnie armia zajmuje co najmniej 75 proc. Strefy Gazy.

W ciągu 72 godzin (do poniedziałku, godz. 12) Hamas powinien uwolnić wszystkich 20 żywych i wydać ciała 28 zabitych zakładników. Według izraelskiego wywiadu Hamas może nie być w stanie zlokalizować wszystkich zwłok, więc część szczątków może nie zostać przekazana w terminie - podał serwis Ynet.

Następnie Izrael zwolni 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny dwa lata temu.

06:39

Biuro prasowe Hamasu opublikowało listę nazwisk palestyńskich więźniów, którzy mają zostać uwolnieni.

06:30

Agencja Reutera informuje, że konwoje, które mają odebrać izraelskich zakładników pozostają w gotowości. Taką informację przekazał urzędnik zaangażowany w operację.