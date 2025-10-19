Amerykański Departament Stanu ostrzega przed możliwym atakiem Hamasu na palestyńskich cywilów w Strefie Gazy. Według przekazanych informacji takie działania mogłyby oznaczać poważne naruszenie zawieszenia broni obowiązującego od 10 października. Stany Zjednoczone zapowiadają reakcję w obronie ludności cywilnej.

/ Shutterstock

Departament Stanu USA poinformował o wiarygodnych doniesieniach dotyczących planowanego ataku Hamasu na cywilów w Strefie Gazy.

Atak miałby naruszyć rozejm obowiązujący od 10 października.

W przypadku ataku mają zostać podjęte działania w celu ochrony cywilów.

Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Amerykański Departament Stanu wydał komunikat, w którym poinformował o wiarygodnych doniesieniach dotyczących planowanego przez Hamas ataku na palestyńskich cywilów zamieszkujących Strefę Gazy. Jak podkreślono, takie działania byłyby poważnym naruszeniem zawieszenia broni, które obowiązuje od 10 października.

Sytuacja w Strefie Gazy po zawieszeniu broni

Stany Zjednoczone przekazały informacje o możliwym ataku pozostałym gwarantom porozumienia pokojowego w Strefie Gazy - Katarowi, Egiptowi i Turcji. W komunikacie podkreślono, że w przypadku naruszenia rozejmu zostaną podjęte działania mające na celu ochronę ludności cywilnej oraz utrzymanie pokoju na tym terytorium.

Po wejściu w życie zawieszenia broni Hamas przejął kontrolę nad terenami opuszczonymi przez izraelskie wojska. Grupa informowała o likwidacji kilkudziesięciu członków tzw. "gangów" oraz osób podejrzewanych o współpracę z Izraelem. Sytuacja w regionie pozostaje napięta, a działania Hamasu budzą niepokój społeczności międzynarodowej.

Reakcja Stanów Zjednoczonych

Początkowo prezydent USA Donald Trump wyrażał zrozumienie dla działań Hamasu, uznając je za walkę z przestępczością. Jednak w ostatnich dniach stanowisko Waszyngtonu uległo zaostrzeniu. Amerykańska armia wezwała Hamas do zaprzestania przemocy wobec cywilów, a prezydent Trump zagroził interwencją, jeśli ataki będą kontynuowane.

W trakcie konfliktu niektóre klanowe struktury i grupy zbrojne próbowały przejąć kontrolę nad fragmentami Strefy Gazy. Według doniesień medialnych część z nich mogła być wspierana przez Izrael, co dodatkowo komplikuje sytuację w regionie.