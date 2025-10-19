Amerykański Departament Stanu ostrzega przed możliwym atakiem Hamasu na palestyńskich cywilów w Strefie Gazy. Według przekazanych informacji takie działania mogłyby oznaczać poważne naruszenie zawieszenia broni obowiązującego od 10 października. Stany Zjednoczone zapowiadają reakcję w obronie ludności cywilnej.
- Departament Stanu USA poinformował o wiarygodnych doniesieniach dotyczących planowanego ataku Hamasu na cywilów w Strefie Gazy.
- Atak miałby naruszyć rozejm obowiązujący od 10 października.
- W przypadku ataku mają zostać podjęte działania w celu ochrony cywilów.
Amerykański Departament Stanu wydał komunikat, w którym poinformował o wiarygodnych doniesieniach dotyczących planowanego przez Hamas ataku na palestyńskich cywilów zamieszkujących Strefę Gazy. Jak podkreślono, takie działania byłyby poważnym naruszeniem zawieszenia broni, które obowiązuje od 10 października.
Stany Zjednoczone przekazały informacje o możliwym ataku pozostałym gwarantom porozumienia pokojowego w Strefie Gazy - Katarowi, Egiptowi i Turcji. W komunikacie podkreślono, że w przypadku naruszenia rozejmu zostaną podjęte działania mające na celu ochronę ludności cywilnej oraz utrzymanie pokoju na tym terytorium.
Po wejściu w życie zawieszenia broni Hamas przejął kontrolę nad terenami opuszczonymi przez izraelskie wojska. Grupa informowała o likwidacji kilkudziesięciu członków tzw. "gangów" oraz osób podejrzewanych o współpracę z Izraelem. Sytuacja w regionie pozostaje napięta, a działania Hamasu budzą niepokój społeczności międzynarodowej.
Początkowo prezydent USA Donald Trump wyrażał zrozumienie dla działań Hamasu, uznając je za walkę z przestępczością. Jednak w ostatnich dniach stanowisko Waszyngtonu uległo zaostrzeniu. Amerykańska armia wezwała Hamas do zaprzestania przemocy wobec cywilów, a prezydent Trump zagroził interwencją, jeśli ataki będą kontynuowane.
W trakcie konfliktu niektóre klanowe struktury i grupy zbrojne próbowały przejąć kontrolę nad fragmentami Strefy Gazy. Według doniesień medialnych część z nich mogła być wspierana przez Izrael, co dodatkowo komplikuje sytuację w regionie.