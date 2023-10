Palestyński Hamas wydał ostrzeżenie dla mieszkańców Aszkelonu wzywając ich do opuszczenia miasta. Ok. 14.30 syreny alarmowe ostrzegające przed atakami rakietowymi rozległy się nad Tel Awiwem i środkowym Izraelem.

Aszkelon zniszczony w atakach Hamasu (zdjęcie z poniedziałku 9 października) / ATEF SAFADI / PAP/EPA

Aszkelon jest izraelskim miastem położonym w pobliżu Strefy Gazy. W komunikacie ogłoszonym na Telegramie palestyński Hamas ostrzegł mieszkańców Aszkelonu, aby do godz. 17 czasu miejscowego (godz. 16.00 czasu polskiego) opuścili miasto.

Jest to ostrzeżenie w związku z bombardowaniem przez siły izraelskie celów w Strefie Gazy, które ma być skierowane przeciwko bojownikom Hamasu po ataku dokonanym na Izrael 7 października. Ministerstwo Zdrowia w Gazie poinformowało, że w izraelskich nalotach zginęło już co najmniej 770 Palestyńczyków, 4 tys. zostało rannych, a niemal 140 tys. Palestyńczyków musiało uciekać ze swoich domów

Według Hamasu rakiety wystrzelone we wtorek po południu przeciwko Izraelowi miały dosięgnąć lotnisko Ben Guriona w Tel Awiwie. Źródła izraelskie zaprzeczyły, by do tego doszło i by praca międzynarodowego portu lotniczego została zakłócona.

Izraelska gazeta "Haaretz" podała natomiast, że rakiety Hamasu wybuchły w mieście Riszon le-Cijjon położonym w centralnej części Izraela. Jak podaje CNN, odgłosy wybuchów dało się słyszeć w Aszdodzie, co ma świadczyć, że rakiety wystrzelone z Gazy zostały przechwycone przez izraelski system obronny Żelaznej Kopuły.

Rząd Izraela twierdzi, że w wyniku trwających od soboty ataków Hamasu zginęło ponad 1 tys. osób. Według władz w Tel Awiwie od rozpoczęcia konfliktu Hamas wystrzelił w stronę Izraela ok. 4,5 tys. rakiet.