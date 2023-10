"Światowej wojny z tego nie będzie, regionalna – być może. Na tę chwilę sytuacja jest za bardzo dynamiczna, żeby móc jakoś bardziej stanowczo takie tezy stawiać. Z perspektywy Izraela jest to największa porażka państwa, największa porażka też militarna poniekąd. Kryzys, jakiego to państwo nie doznało od swojego powstania" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Michał Wojnarowicz. W ten sposób analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych odniósł się do konfliktu w Izraelu.

Wojnarowicz zauważył, że konflikt na Bliskim Wschodzie jest już zaawansowany. Teraz pojawiła się skala i za tą skalą pójdą też odpowiednie reakcje ze strony Izraela. Nie ma co ukrywać: liczba ofiar, rannych, dotkniętych tym konfliktem będzie dramatycznie rosła. Biorąc pod uwagę, że świat obecny jest trochę rozedrgany, że tyle się dzieje, to takie rzeczy siłą rzeczy budzą dużo większe emocje, dużo większe zainteresowanie i w tym momencie tak na dobrą sprawę ciężko spekulować dokładnie, co jeszcze dalej się wydarzy. To brzmi strasznie ogólnie, ale efekty tego rozedrgania w tym konkretnym miejscu, w tym konkretnym momencie mogą mieć też przełożenie na inny obszar - komentował.

Ekspert zauważył, że już teraz wśród ofiar tego konfliktu są cudzoziemcy. A po co Hamasowi są zakładnicy?

Po pierwsze - efekty psychologiczny. Izrael w swojej historii, w swojej dotychczasowej doktrynie bardzo dbał o to, żeby nie zostawić nikogo w niewoli, żeby nawet zwłoki żołnierzy, zwłoki ofiar terroryzmów, czy jakichś ataków zostały pochowane zgodnie z rytuałem judaistycznym. Jak jeszcze przypomnimy sobie, że ponad 10 lat temu za jednego pojmanego izraelskiego żołnierza Izrael był w stanie wypuścić 1,2 tys. palestyńskich więźniów, że po próbie porwania trzech izraelskich żołnierzy w 2006 roku wybuchła II wojna libańska, jak to się określa, to widzimy, jaką to ma wagę - kontynuował gość Grzegorza Sroczyńskiego.

A drugi - obecność obywateli Izraela w Strefie Gazy blokuje bardzo możliwości operacyjne izraelskiej armii. W momencie, kiedy prowadzone są tam bombardowania, kiedy są rozważane opcje operacji lądowej, to musi uwzględnić wariant, w którym ci na końcu będą jako żywe tarcze, albo dokona się na nich egzekucji jako próba wpłynięcia na stronę izraelską. A z drugiej strony - presja społeczna w samym Izraelu w myśl tego, od czego zacząłem, czyli waga tego, żeby ci ludzie wrócili żywi, bezpieczni, może skłaniać izraelski rząd do jakichś ustępstw - mówił.

"Hamas w tym konflikcie jest stroną słabszą"

Wojnarowicz był też pytany o masakrę, której hamasowcy dokonali na festiwalu Supernova. Po co Hamasowi taka ostentacja?

Hamas gra na to, że ci, którzy i tak już popierają stronę palestyńską, zostaną mimo tych obrazków. To jest wszystko uzasadniane tymi zbrodniami, które dokonywał Izrael, tymi działaniami, które Izrael na ludności palestyńskiej prowadził. To mowa o tych, którzy i tak są po stronie Hamasu, i tej wersji palestyńskiego podejścia do konfliktu, czyli przemocy i terroru. Część niezdecydowanych faktycznie może się odwrócić - zaznaczał.

Warto też podkreślić kontekst bliskowschodni, czyli to, co robiło ISIS jeszcze parę lat temu w Iraku, w Syrii i ten efekt psychologiczny, uderzenia w bardzo czułe struny izraelskiej psychiki. Gramy na pokazanie siły, że mamy takie możliwości. Hamas w tym konflikcie jest stroną słabszą, jest ta asymetria widoczna, ale w tym momencie był w stanie Izrael totalnie zaskoczyć, zrealizować najczarniejszy scenariusz, który Izraelczycy przewidywali, że dojdzie do jakichś porwań, krótkotrwałego zajęcia miejscowości izraelskich, bo tego jest w stanie dokonać dobre zorganizowana organizacja, z dobrym wywiadem, kontrwywiadem i możliwościami. Hamas nie był aż tak postrzegany przez izraelskie władze w ostatnim czasie i to się na tym państwie okrutnie zemściło - mówił gość RMF FM.