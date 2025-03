Jest reakcja Hamasu na "ostatnie ostrzeżenie", skierowane w stronę tej organizacji przez prezydenta USA. "Donald Trump wspiera premiera Izraela Benjamina Netanjahu w odchodzeniu od rozejmu w Strefie Gazy i jeszcze bardziej zdecydowanym przetrzymywaniu mieszkańców tego obszaru w oblężeniu" - przekazał w czwartek rzecznik Hamasu.

Donald Trump / Win McNamee / PAP/EPA

Jeżeli nie wypuścicie zakładników i nie wydacie ich ciał, "jesteście martwi. Podejmijcie mądrą decyzję, uwolnijcie zakładników albo spotka was piekło!" - napisał Donald Trump w środę wieczorem na platformie Truth Social, podkreślając, że jest to ostatnie ostrzeżenie dla Hamasu.

Hamas odpowiada Trumpowi

"Najlepszym sposobem na uwolnienie pozostałych izraelskich więźniów jest przejście okupanta (Izraela - red.) do drugiej fazy porozumienia i zmuszenie go, by przestrzegał umowy podpisanej pod patronatem mediatorów" - napisał rzecznik Hamasu Abdel-Latif Al-Kanua. Treść jego komunikatu przytoczyła agencja Reutera.

1 marca zakończyła się pierwsza faza zawieszenia broni w wojnie Izraela z Hamasem. Walki nie zostały wznowione, ale strony nie mogą dojść do porozumienia w sprawie przedłużenia rozejmu.

Według przyjętego wcześniej planu, 2 marca miał rozpocząć się drugi etap porozumienia, zakładający nie tylko wypuszczenie pozostałych żywych zakładników, ale też trwały rozejm oraz całkowite wycofanie się Izraelczyków ze Strefy Gazy.

Izrael ogłosił, że chce przedłużenia pierwszej części zawieszenia broni, żądając jednocześnie uwolnienia kolejnych zakładników przed negocjacjami o zakończeniu wojny. Gdy Hamas się na to nie zgodził, władze w Jerozolimie zablokowały wszystkie transporty do Strefy Gazy, w tym z pomocą humanitarną.

Hamas oskarża Izrael

Hamas podkreśla, że Izrael łamie pierwotny harmonogram, przyjęty podczas negocjacji, w których pośredniczyły USA, Egipt i Katar.

W niewoli palestyńskich organizacji terrorystycznych w Strefie Gazy pozostaje 59 zakładników. Izraelska armia uznaje, że 22 z nich wciąż żyje.

Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio ostrzegł Hamas, że słowa Trumpa należy traktować poważnie. "To nie tak, jak sądzą ludzie na całym świecie, że (Trump - red.) tak naprawdę nie ma na myśli tego, co mówi. Jeżeli powiedział, że coś zrobi, to zrobi" - podkreślił Rubio w wywiadzie dla stacji Fox News.

Szef amerykańskiej dyplomacji przypomniał, że przed napisaniem ostrzeżenia skierowanego do Hamasu Trump spotkał się w Białym Domu z uwolnionymi izraelskimi zakładnikami. "Prezydent spotyka się z tymi ludźmi i jest słusznie oburzony ich opowieściami" - dodał Rubio.

Wojna w Strefie Gazy

Wojna w Strefie Gazy wybuchła po ataku Hamasu na południowy Izrael 7 października 2023 r. Zabito wówczas około 1200 osób, a 251 porwano. W walkach zginęło ponad 48 tys. mieszkańców Strefy Gazy.

Palestyńskie terytorium jest zrujnowane, panuje na nim kryzys humanitarny, a większość z 2,1 mln mieszkańców stała się wewnętrznymi uchodźcami.