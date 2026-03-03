Wojsko izraelskie poinformowało, że przeprowadza jednoczesne ataki w stolicy Iranu, Teheranie, a także w stolicy Libanu, Bejrucie. Jak wygląda obecnie sytuacja na Bliskim Wschodzie? O tym poniżej. Śledźcie naszą relację na żywo.

08:57

Minister obrony Izraela Israel Katz oświadczył, że jego wojsko ma prawo do przeprowadzenia ofensywy i przejęcia kontroli nad dodatkowymi pozycjami w Libanie.

Po zawieszeniu broni z Hezbollahem w listopadzie 2024 r. Izrael rozmieścił wojska lądowe w Libanie w pięciu punktach obserwacyjnych.

08:51

Ceny ropy naftowej są na bardzo wysokich poziomach i jeszcze powiększają wzrosty w reakcji na zaostrzanie działań wojennych USA i Izraela przeciwko Iranowi - informują maklerzy we wtorek, czwartego dnia operacji wojskowej Izraela i USA przeciwko Iranowi. Złoty we wtorek rano osłabił się do euro, które kosztowało 4,24 zł, dolara amerykańskiego, za którego płacono 3,63 zł oraz franka szwajcarskiego wycenianego na 4,65 zł i brytyjskiego funta, za którego trzeba było zapłacić 4,85 zł.

08:34

Zbiorniki paliwa w porcie handlowym Duqm w Omanie zostały zaatakowane przez kilka dronów, z których jeden trafił w zbiornik paliwa - poinformowała państwowa agencja prasowa Omanu, powołując się na źródło sił bezpieczeństwa.

08:21

Hezbollah, organizacja bojowa wspierana przez Iran, poinformowała, że zaatakowała trzy izraelskie obiekty wojskowe "w odpowiedzi na zbrodniczą izraelską agresję, której celem były dziesiątki libańskich miast i miasteczek".

Na Telegramie Hezbollah informuje o ataku na bazę Nafah na Wzgórzach Golan "dużą salwą rakietową", a także o ataku dronami na bazy lotnicze Meron i Ramat David w północnym Izraelu.

Wojsko izraelskie nie skomentowało na razie doniesień.

08:06

Poranne ataki na Teheran: izraelskie siły powietrzne przeprowadzają zakrojony na szeroką skalę atak.

08:05

Tak mieszkańcy pomagają pilotowi zestrzelonego amerykańskiego myśliwca w Kuwejcie - umieścili go w bagażniku samochodu.

07:53

Wybór najwyższego przywódcy Iranu, który zastąpi zabitego w sobotę w amerykańsko-izraelskich nalotach ajatollaha Alego Chameneia, nie potrwa długo - podała we wtorek irańska agencja ISNA. Powołała się na jednego z członków Zgromadzenia Ekspertów, które dokona wyboru przywódcy.

Zgodnie z konstytucją Iranu do czasu wyboru krajem rządzi trzyosobowa rada tymczasowa, w skład której weszli prezydent Masud Pezeszkian, szef władzy sądowniczej Golamhosejn Mohseni Eżei oraz imam Alireza Arafi, stojący na czele ogólnokrajowego systemu seminariów duchownych.

07:47

Na lotnisku w Warszawie wylądował o poranku samolot z Dubaju, który należy do linii lotniczej Flydubai. Na pokładzie m.in. Polacy, którzy na kilka dni utknęli na Bliskim Wschodzie po ataku na Iran.

Dostałem telefon do pokoju, że za godzinę mój samolot wystartuje. Jeżeli zdążę, to zdążę, jeżeli nie, muszę czekać dalej. Ta godzina to była walka o życie - powiedział jeden z Polaków RMF FM.

Opowiadał także, że w momencie ataku irańskiego drona na terminal lotniska w Dubaju był 10 bramek obokSłyszałem wybuch, zaczęła się ewakuacja - mówił. 

W momencie, kiedy były największe ostrzały, byliśmy tuż pod tym ostrzałem, widzieliśmy, jak się rozpryskują na niebie - mówiła inna pasażerka.

07:40

Ambasada USA w Kuwejcie jest zamknięta "do odwołania" - napisano na jej koncie X, powołując się na "trwające napięcia regionalne". Ambasada poinformowała, że "odwołano wszystkie regularne i pilne wizyty konsularne".

07:37

Jak podają źródła policyjne, dron zaatakował amerykańską bazę wojskową w pobliżu lotniska w Irbilu na północy Iraku.

07:34

Air France poinformowało, co podaje Reuters, że "ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa w miejscu docelowym" odwołuje loty do i z Tel Awiwu, Bejrutu, Dubaju i Rijadu do 5 marca włącznie.

07:07

Wysocy rangą amerykańscy wojskowi są zaniepokojeni kurczącymi się zasobami systemów obrony powietrznej i obawiają się, że wojna na Bliskim Wschodzie może wymknąć się spod kontroli a z magazynów szybko znika uzbrojenie - pisze „Washington Post”. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim pytany o obawy, że USA nie będą w stanie realizować dostaw uzbrojenia podkreślił, że Zachód musi nie tylko się obudzić pod względem wydatków, ale również produkcji. Przemysł zbrojeniowy musi przejść na tryb pełnej gotowości - zaznaczył.

Zobacz również:

Wicepremier, szef MON dla RMF FM: Polski, europejski, amerykański przemysł musi wrzucić szósty bieg
Wicepremier, szef MON dla RMF FM: Polski, europejski, amerykański przemysł musi wrzucić szósty bieg

07:04

To, co się stanie z reżimem w Iranie jest drugorzędne wobec głównego celu jakim jest pozbawienie Iran możliwości pozyskania broni jądrowej - powiedział w wywiadzie dla Fox News wiceprezydent USA J.D. Vance. Zapewnił też, że prezydent Donald Trump nie pozwoli na prowadzenie wieloletniej wojny.

Pytany, czy administrację Trumpa obchodzi to, kto będzie rządził Iranem po zakończeniu wojny, wiceprezydent odpowiedział, że "w idealnym świecie" chciałby, aby był to ktoś chętny do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i kto okazywałby Ameryce szacunek.

Ale ostatecznie, cokolwiek stanie się z reżimem w takiej czy innej formie, jest to drugorzędne w stosunku do głównego celu prezydenta, jakim jest upewnienie się, że irański reżim terrorystyczny nie zbuduje bomby atomowej - powiedział Vance.
Obiecywał też, że obecna wojna nie będzie wieloletnim konfliktem takim jak te w Iraku i Afganistanie.

Prezydent Trump różni się zarówno od Republikanów, jak i Demokratów z przeszłości tym, że nie pozwoli swojemu krajowi na wojnę bez jasno określonego celu. Określił ten cel jako taki, że Iran nie może posiadać broni jądrowej. To całkiem proste i myślę, że oznacza to, że nie będziemy wracać do problemów, które mieliśmy z Irakiem i Afganistanem - dodał.

06:59

"To, co się stanie z reżimem w Iranie, jest drugorzędne wobec głównego celu, jakim jest pozbawienie Iranu możliwości pozyskania broni jądrowej" - powiedział w wywiadzie dla Fox News wiceprezydent USA J.D. Vance. Zapewnił też, że prezydent Donald Trump nie pozwoli na prowadzenie wieloletniej wojny.

06:47

Przedłużająca się wojna na Bliskim Wschodzie i stały spadek dostaw ropy naftowej i gazu z tego regionu mogą spowodować znaczny wzrost inflacji i gwałtowny spadek produkcji w strefie euro - powiedział główny ekonomista Europejskiego Banku Centralnego Philip Lane we wtorkowym wywiadzie dla "Financial Times".

Ceny ropy naftowej wciąż idą w górę. Irańskie media poinformowały, że Cieśnina Ormuz jest zamknięta, a Iran będzie strzelał do każdego statku, który spróbuje przez nią przepłynąć.

Przez cieśninę przepływa około jednej piątej światowego zużycia ropy naftowej. Cieśnina Ormuz leży między Omanem a Iranem - łączy Zatokę Perską z Zatoką Omańską i Morzem Arabskim. 

W najwęższym miejscu cieśnina ma 33 km szerokości, a szerokość szlaku żeglugowego w obu kierunkach wynosi zaledwie 3 km. 

Kraje członkowskie OPEC: Arabia Saudyjska, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt i Irak eksportują większość swojej ropy naftowej przez cieśninę, głównie do Azji. 

Katar, jeden z największych eksporterów skroplonego gazu ziemnego na świecie, przesyła przez cieśninę prawie cały swój LNG. W poniedziałek Katar wtrzymał produkcję LNG. 

06:40

Wojsko izraelskie poinformowało, że obecnie przeprowadza jednoczesne ataki w stolicy Iranu, Teheranie, a także w stolicy Libanu, Bejrucie.

W oświadczeniu wojskowym z wtorkowego poranka wskazano, że izraelskie siły powietrzne rozpoczęły ukierunkowane ataki na obiekty wojskowe należące do - jak określono - reżimu irańskiego i ugrupowania bojowego Hezbollah.

"Siły Obronne Izraela prowadzą obecnie jednoczesne ataki ukierunkowane na cele wojskowe w Teheranie i Bejrucie" - podano w oświadczeniu.

06:31

Centralne Dowództwo USA poinformowało o zniszczeniu obiektów dowodzenia i kontroli Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, a także irańskich systemów obrony powietrznej, wyrzutni rakiet i dronów oraz lotnisk wojskowych.

"Będziemy nadal podejmować zdecydowane działania w odpowiedzi na bezpośrednie zagrożenia ze strony reżimu irańskiego" - oświadczyło dowództwo wojskowe USA.

05:39

Departament Stanu USA zaapelował do Amerykanów o natychmiastowe opuszczenie kilkunastu krajów na Bliskim Wschodzie w związku z poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa.

Na liście znalazły się: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Egipt, Iran, Irak, Izrael (a także Zachodni Brzeg i Strefa Gazy), Jemen, Jordania, Kuwejt, Liban, Oman, Katar, Syria, Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Wezwano, by Amerykanie opuścili wymienione kraje, korzystając z komercyjnych środków transportu.

05:37

Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział zmianę władzy w Iranie. "To będzie szybka i zdecydowana akcja, stworzymy warunki przede wszystkim dla Irańczyków, którzy odzyskają kontrolę nad swoim losem i utworzą swój własny, demokratycznie wybrany rząd, co przyczyni się do zmiany Iranu" - powiedział w telewizji Fox News.

05:35

Izraelska armia poinformowała, że przeprowadziła ataki na kompleks budynków irańskiego publicznego radia i telewizji IRIB w Teheranie w nocy z poniedziałku na wtorek czasu miejscowego. Agencja Reutera poinformowało o dwóch silnych eksplozjach w tym rejonie.

IRIB to jedyna legalna sieć telewizyjna i radiowa w Iranie, całkowicie kontrolowana przez władze. Według Reutersa atak nastąpił po uprzednim wezwaniu do ewakuacji terenu.

Poniedziałek to trzeci dzień operacji amerykańskich i izraelskich sił przeciwko Iranowi, który w odwecie atakuje cele w Izraelu i krajach Zatoki Perskiej.

05:32

Donald Trump zapowiedział odwet za irański ostrzał ambasady USA w Arabii Saudyjskiej. Wkrótce się okaże, jaki będzie odwet USA za irański atak na ambasadę amerykańską w Rijadzie i zabitych amerykańskich żołnierzy - powiedział w poniedziałek telewizji NewsNation.

Czynimy wiele szkód. Wyrządzamy im ogromne szkody - podkreślił Trump. Pytany o to, kto obecnie rządzi Iranem, odpowiedział: Wkrótce się dowiecie.

Dodał też, że nie sądzi, by wysłanie sił lądowych do Iranu było konieczne. Wcześniej tego dnia nie wykluczył skierowania tego rodzaju wojsk "jeśli będzie to konieczne". Zapowiedział, że "wkrótce się okaże, jaki będzie odwet USA za atak na amerykańską ambasadę i poległych żołnierzy". Według Dowództwa Centralnego dotychczas w operacji przeciwko Iranowi zginęło sześciu amerykańskich wojskowych.

05:10

Dwa drony uderzyły w ambasadę USA w Rijadzie - poinformowało saudyjskie ministerstwo obrony. Na terenie ambasady wybuchł niewielki pożar. Nie ma informacji o możliwych ofiarach. Jak poinformowano w oświadczeniu, w teren amerykańskiej placówki uderzyły dwa drony, powodując "ograniczony pożar i niewielkie zniszczenia".

Według źródeł, na które powołuje się agencja Reutera, na miejscu dało się słyszeć głośny huk i widoczne były płomienie oraz dym. CNN podała, że w ambasadę uderzyły dwa irańskie drony. Nie ma jak dotąd informacji o możliwych ofiarach. Konto ambasady na platformie X poleciło Amerykanom mieszkającym w stolicy oraz w Dżuddzie i Zahran, by niezwłocznie schronili się i ograniczyli podróże do obiektów wojskowych.

Wcześniej irańskie drony uderzyły również w saudyjską rafinerię naftową w Ras Tanura, co spowodowało wstrzymanie prac w obiekcie.