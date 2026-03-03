Wojsko izraelskie poinformowało, że przeprowadza jednoczesne ataki w stolicy Iranu, Teheranie, a także w stolicy Libanu, Bejrucie. Jak wygląda obecnie sytuacja na Bliskim Wschodzie? O tym poniżej. Śledźcie naszą relację na żywo.
Minister obrony Izraela Israel Katz oświadczył, że jego wojsko ma prawo do przeprowadzenia ofensywy i przejęcia kontroli nad dodatkowymi pozycjami w Libanie.
Po zawieszeniu broni z Hezbollahem w listopadzie 2024 r. Izrael rozmieścił wojska lądowe w Libanie w pięciu punktach obserwacyjnych.
Ceny ropy naftowej są na bardzo wysokich poziomach i jeszcze powiększają wzrosty w reakcji na zaostrzanie działań wojennych USA i Izraela przeciwko Iranowi - informują maklerzy we wtorek, czwartego dnia operacji wojskowej Izraela i USA przeciwko Iranowi. Złoty we wtorek rano osłabił się do euro, które kosztowało 4,24 zł, dolara amerykańskiego, za którego płacono 3,63 zł oraz franka szwajcarskiego wycenianego na 4,65 zł i brytyjskiego funta, za którego trzeba było zapłacić 4,85 zł.
Zbiorniki paliwa w porcie handlowym Duqm w Omanie zostały zaatakowane przez kilka dronów, z których jeden trafił w zbiornik paliwa - poinformowała państwowa agencja prasowa Omanu, powołując się na źródło sił bezpieczeństwa.
Hezbollah, organizacja bojowa wspierana przez Iran, poinformowała, że zaatakowała trzy izraelskie obiekty wojskowe "w odpowiedzi na zbrodniczą izraelską agresję, której celem były dziesiątki libańskich miast i miasteczek".
Na Telegramie Hezbollah informuje o ataku na bazę Nafah na Wzgórzach Golan "dużą salwą rakietową", a także o ataku dronami na bazy lotnicze Meron i Ramat David w północnym Izraelu.
Wojsko izraelskie nie skomentowało na razie doniesień.
Poranne ataki na Teheran: izraelskie siły powietrzne przeprowadzają zakrojony na szeroką skalę atak.