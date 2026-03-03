Wojsko izraelskie poinformowało, że przeprowadza jednoczesne ataki w stolicy Iranu, Teheranie, a także w stolicy Libanu, Bejrucie. Jak wygląda obecnie sytuacja na Bliskim Wschodzie? O tym poniżej. Śledźcie naszą relację na żywo.

Wybuchy w Teheranie / WAEL HAMZEH / PAP

08:57

Minister obrony Izraela Israel Katz oświadczył, że jego wojsko ma prawo do przeprowadzenia ofensywy i przejęcia kontroli nad dodatkowymi pozycjami w Libanie.

Po zawieszeniu broni z Hezbollahem w listopadzie 2024 r. Izrael rozmieścił wojska lądowe w Libanie w pięciu punktach obserwacyjnych.

08:51

Ceny ropy naftowej są na bardzo wysokich poziomach i jeszcze powiększają wzrosty w reakcji na zaostrzanie działań wojennych USA i Izraela przeciwko Iranowi - informują maklerzy we wtorek, czwartego dnia operacji wojskowej Izraela i USA przeciwko Iranowi. Złoty we wtorek rano osłabił się do euro, które kosztowało 4,24 zł, dolara amerykańskiego, za którego płacono 3,63 zł oraz franka szwajcarskiego wycenianego na 4,65 zł i brytyjskiego funta, za którego trzeba było zapłacić 4,85 zł.

08:34

Zbiorniki paliwa w porcie handlowym Duqm w Omanie zostały zaatakowane przez kilka dronów, z których jeden trafił w zbiornik paliwa - poinformowała państwowa agencja prasowa Omanu, powołując się na źródło sił bezpieczeństwa.

08:21

Hezbollah, organizacja bojowa wspierana przez Iran, poinformowała, że zaatakowała trzy izraelskie obiekty wojskowe "w odpowiedzi na zbrodniczą izraelską agresję, której celem były dziesiątki libańskich miast i miasteczek".

Na Telegramie Hezbollah informuje o ataku na bazę Nafah na Wzgórzach Golan "dużą salwą rakietową", a także o ataku dronami na bazy lotnicze Meron i Ramat David w północnym Izraelu.

Wojsko izraelskie nie skomentowało na razie doniesień.

08:06

Poranne ataki na Teheran: izraelskie siły powietrzne przeprowadzają zakrojony na szeroką skalę atak.