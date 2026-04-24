Prezydent USA Donald Trump ma wysłać swoich przedstawicieli ⁠Steve'a ⁠Witkoffa i Jareda ​Kushnera do Pakistanu, aby odbyli rozmowę z ministrem spraw zagranicznych Iranu - donosi telewizja CNN, powołując się na dwóch oficjeli zaznajomionych ze sprawą. Wcześniej agencja Reutera podawała, że szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi udaje się w podróż do Pakistanu, Omanu i Rosji.

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi - cytowany przez agencję Reutera - przekazał wcześniej, że wyrusza w podróż do Pakistanu, Omanu i Rosji , "aby ściśle koordynować kwestie dwustronne oraz odbyć konsultacje w sprawie dalszego rozwoju sytuacji w regionie".

Jak donosili informatorzy Reutersa w pakistańskiej administracji, nie planowano spotkania z amerykańskimi negocjatorami.

Telewizja CNN poinformowała jednak, że Prezydent USA Donald Trump ma wysłać swoich przedstawicieli ⁠Steve'a ⁠Witkoffa i Jareda Kushnera do Pakistanu, aby odbyli rozmowę z ministrem spraw zagranicznych Iranu. Do informacji tej dotarła także agencja Reutera u źródła w amerykańskiej administracji.

Ponadto informatorzy stacji przekazali, że wiceprezydent J.D. Vance obecnie nie planuje uczestniczyć w spotkaniu, ale będzie w gotowości do podróży, jeśli negocjacje pójdą w dobrym kierunku.

