Donald Trump ogłosił zawieszenie broni, a tymczasem na Bliskim Wschodzie trwa wymiana ognia pomiędzy Iranem a Izraelem. Izraelskie media podały, że trzy osoby zginęły w mieście Beer Szewa na południu kraju po tym, jak irański pocisk balistyczny uderzył w blok mieszkalny. Z kolei w Teheranie, stolicy Iranu, w nocy z poniedziałku na wtorek było słychać kolejne potężne eksplozje.

Trzy osoby zginęły w Beer Szewie na południu Izraela w wyniku uderzenia irańskiego pocisku balistycznego (zdjęcie z miejsca zdarzenia) / Magen David Adom /

Przed godz. 1:00 czasu polskiego w nocy z poniedziałku na wtorek prezydent USA Donald Trump ogłosił całkowite zawieszenie broni na linii Izrael-Iran. Według amerykańskiego przywódcy wymiana ognia powinna zostać wstrzymana we wtorek nad ranem, a po kolejnej dobie ma nastąpić trwałe zakończenie konfliktu, nazwanego przez gospodarza Białego Domu "wojną dwunastodniową".

Sęk w tym, że - przynajmniej na razie - zwaśnione kraje nie powstrzymały się od działań ofensywnych. W nocy z poniedziałku na wtorek izraelskie lotnictwo przeprowadziło kolejne naloty na Teheran, stolicę Iranu. "Wybuchy w północnej i środkowej części Teheranu były jednymi z najpotężniejszych od początku wojny" - przekazali obecni na miejscu dziennikarze AFP.

Natomiast we wtorek rano portal Times of Israel poinformował, że irański pocisk balistyczny uderzył w blok mieszkalny w mieście Beer Szewa na południu Izraela. Zginęły co najmniej trzy osoby, a kilka zostało rannych. Liczbę ofiar oficjalnie potwierdziły izraelskie służby ratunkowe Magen David Adom.