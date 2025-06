Czy tym razem Sławoszowi Uznańskiemu-Wiśniewskiemu uda się polecieć w Kosmos? Amerykańska agencja NASA podała, że start misji Ax-4 - wielokrotnie przekładanej - planowany jest na środę 25 czerwca.

Sławosz Uznański-Wiśniewski / Radek Pietruszka / PAP

NASA poinformowała w poniedziałek, że odlot wyprodukowanej przez firmę SpaceX rakiety Falcon 9 wraz z kapsułą Dragon, która zabierze astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS), planowany jest obecnie na godz. 2:31 czasu lokalnego w nocy z wtorku na środę (godz. 8:31 czasu polskiego w środę).

Start odbędzie się z kompleksu startowego 39A w porcie kosmicznym NASA Kennedy Space Center na Przylądku Canaveral na Florydzie. Astronauci mają dotrzeć do ISS ok. godz. 13:00 czasu polskiego w czwartek.

Po tym, jak NASA podała nową datę startu misji Ax-4, Sławosz Uznański-Wiśniewski opublikował na platformie X krótkie nagranie, w którym mówi o rozpoczęciu ponownego odliczania.

Ostatnie dni, mimo że pełne niespodzianek i pełne emocji, są również pełne skupienia. Jesteśmy gotowi, rozpoczynamy ponownie odliczanie. Do zobaczenia w Kosmosie! Go Poland, go Axiom 4. See you in space - powiedział polski astronauta.