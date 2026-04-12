​Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zamierza poszerzać projektowanej nowelizacji Prawa oświatowego w sprawie zakazu korzystania z komórek w podstawówkach o przedszkola - wynika z informacji MEN przekazanej PAP. Resort wyjaśnił, że zasady higieny cyfrowej w przedszkolach są ujęte w rozporządzeniu.

Do 23 kwietnia potrwają konsultacje publiczne projektu nowelizacji Prawa oświatowego o zakazie korzystania z telefonów w publicznych szkołach podstawowych. Resort edukacji, który przygotował przepisy, chce zakazu używania przez uczniów w publicznych szkołach podstawowych telefonów komórkowych oraz "innych urządzeń elektronicznych" zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach.

Zakaz korzystania z telefonów w szkołach. MEN chce wprowadzić nowe przepisy

Serwis Samorządowy PAP informuje, że Związek Powiatów Polskich zaapelował do Ministerstwa Edukacji Narodowej, by zakaz objął również przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Uwagi w tej sprawie trafiły do MEN. Cytowane przez serwis powiaty uzasadniły m.in., że mając na uwadze coraz wcześniejszy wiek inicjacji cyfrowej dzieci w Polsce, a także fakt, iż 54 procent dzieci w wieku do 6 lat korzysta ze smartfonów (...), nieuzasadnionym wydaje się pomijanie przedszkoli w legislacyjnych propozycjach ochrony najmłodszych przed szkodliwym wpływem nowoczesnej technologii.

PAP zapytała resort edukacji, czy planuje poszerzyć przygotowywany zakaz o przedszkola. Z odpowiedzi wynika, że znowelizowane przepisy nie obejmą przedszkolaków. Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło już konkretne działania w obszarze higieny cyfrowej w przedszkolach w drodze rozporządzenia, a nie projektowanej ustawy dotyczącej szkół - przekazała rzecznik prasowy MEN Ewelina Gorczyca.

Rozporządzenie ministra edukacji

Zwróciła uwagę, że od 1 września 2026 r. obowiązywać będzie rozporządzenie ministra edukacji z 11 marca 2026 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. Podkreśliła, że "wprowadza ono jasne zasady dotyczące korzystania z urządzeń ekranowych przez najmłodsze dzieci". Zgodnie z nową podstawą programową przedszkole ma zapewnić warunki "do zdobywania i doskonalenia kompetencji" niezbędnych m.in. do przygotowania się do funkcjonowania w społeczeństwie cyfrowym.

Dzieci w przedszkolach nie korzystają indywidualnie ani samodzielnie z urządzeń ekranowych (z wyjątkiem sytuacji związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Jednocześnie nauczyciel może korzystać z takich narzędzi wyłącznie w niezbędnym zakresie dydaktycznym, z zachowaniem zasad higieny cyfrowej. Podkreślono także rolę rodziców i nauczycieli we wspólnym kształtowaniu właściwych nawyków w tym obszarze - przekazała rzeczniczka.

Wiceszefowa MEN: Chcę, by przedszkola były wolne od ekranu

Gorczyca zaznaczyła, że "brak regulacji dla przedszkoli w projekcie ustawy o zakazie używania telefonów w szkole nie wynika z pominięcia tego tematu, lecz z faktu, że został on już uregulowany wcześniej, w sposób adekwatny do specyfiki funkcjonowania przedszkoli". Dodała, że "dzieci w tym wieku pozostają pod stałą opieką nauczyciela, nie funkcjonują w trybie przerw i samodzielnego czasu jak w szkołach, a organizacja dnia pozwala na bieżące egzekwowanie zasad bez konieczności wprowadzania regulacji ustawowych".

Podkreśliła też, że "obowiązujące i wchodzące w życie przepisy rozporządzenia w pełni zabezpieczają kwestie ograniczenia korzystania z urządzeń ekranowych przez najmłodsze dzieci". Pod koniec września 2025 roku wiceszefowa MEN Katarzyna Lubnauer w rozmowie z PAP przekazała, że resort chce, by przedszkola były wolne od ekranu i żeby były "przestrzenią, w której dzieci rozwijają zdolności manualne i społeczne oraz wszystko to, co się wiąże z aktywnością fizyczną".